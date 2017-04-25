Anne dizisi 25. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Turna Zeynep'ten kaÃ§Ä±yor

Anne dizisinin 25. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Anne dizisi yayÄ±nlanan 25. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerine oldukça heyecan dolu dakikalar yaÅŸatacak. EkranlarÄ±n herkes tarafÄ±ndan sevilerek takip edilen dizisi Anne yeni bölümüyle salÄ± akÅŸamÄ± ekranlarda olacak. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde hayret verici olaylar yaÅŸanacak. Yeni bölümde Zeynep ve Turna nihayet karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar. Ancak bu karÅŸÄ±laÅŸma bir kavuÅŸma olmayacaktÄ±r. Çünkü Turna, Zeynep'in onu terk ettiÄŸini düÅŸünmektedir.

Turna, Zeynep'ten kaçÄ±yor...

Zeynep ve Turna nihayet karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar. Ancak bu karÅŸÄ±laÅŸma bir kavuÅŸma olmayacaktÄ±r. Çünkü Turna, Zeynep'in onu terk ettiÄŸini düÅŸünmektedir. Böylece karÅŸÄ±sÄ±nda Zeynep'i gören Turna kaçÄ±p giderken Zeynep de bu tepkinin ÅŸokunu yaÅŸar. Åžimdi Turna, Zeynep'i tekrar görmemek için, sokaÄŸÄ±n tehlikeleriyle yüz yüze kalacaktÄ±r.Zeynep'in Turna'ya gerçekleri, yani onu kaybettiÄŸi sandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeden Turna'nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmaya niyeti yoktur. Turna'yla konuÅŸabilmek için ne gerekiyorsa yapacaktÄ±r. Ama Turna'ya ulaÅŸÄ±p konuÅŸacakken bu denemesi Cahide'den gelen kabus gibi bir haberle yarÄ±m kalÄ±r.