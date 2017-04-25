ÃœnlÃ¼ sunucudan canlÄ± yayÄ±nda ekibine ayar

FOX TV suncusu Fatih Portakal canlÄ± yayÄ±nda ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±m hatasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesini rica etti

Fox Tv Anahaber sunucusu Fatih Portakal, canlÄ± yayÄ±nda editoryal hataya müdahale etti. Portakal, Trump'Ä±n 1915 olaylarÄ±na soykÄ±rÄ±m dememesi haberinin "Trump'da demedi" ÅŸeklinde verilmesini düzeltip, -da ekinin ayrÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. YazÄ±nÄ±n düzeltilip yayÄ±na verilmesi üzerine devam eden Portakal, haberin bittiÄŸini duyunca rejiye, "YukarÄ±sÄ± çok heyacanlÄ± beni de heyecanlandÄ±rÄ±yorsunuz" dedi.