Ana Sayfa | MEDYA 25/04/2017 12:35

Cesur sahneleriyle konuÅŸulan o dizideki oyuncularÄ± kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

fi dizisi

Ä°nternet dizisi olarak yayÄ±nlanan Fi dizisinde oynayan oyuncularÄ±n arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriÄŸi olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayÄ±nlanan 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaÅŸÄ±p, Google'da en çok aranan listesine giren 'Fi' dizisindeki oyuncular arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na bakÄ±n

BüÅŸra Develi- 23

AyÅŸenur Çetin - 19

Ozan Güven - 41

Serenay SarÄ±kaya - 25

Mehmet Günsür - 41

Berrak Tüzünataç - 32

Osman Sonant - 38

ArmaÄŸan OÄŸuz - 33

Tülay Günal - 46

Merve ÇaÄŸÄ±ran - 24

Özge Özpirinçci - 31

Ece Dizdar - 35

Emir BenderlioÄŸlu - 37

Defna Kayalar - 41

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
sabriye adem

Survivor'da Sabriye ile Adem'in arasÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor Adem kiminle yakÄ±nlaÅŸtÄ±

Survivor 2017'de Sabri ve Adem'in arasÄ±nda Berna girdi

fatih portakal

ÃœnlÃ¼ sunucudan canlÄ± yayÄ±nda ekibine ayar

FOX TV suncusu Fatih Portakal canlÄ± yayÄ±nda ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±m hatasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmesini rica etti

Anne dizisi

Anne dizisi 25. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Turna Zeynep'ten kaÃ§Ä±yor

Anne dizisinin 25. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±