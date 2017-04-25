Cesur sahneleriyle konuÅŸulan o dizideki oyuncularÄ± kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

Ä°nternet dizisi olarak yayÄ±nlanan Fi dizisinde oynayan oyuncularÄ±n arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriÄŸi olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayÄ±nlanan 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaÅŸÄ±p, Google'da en çok aranan listesine giren 'Fi' dizisindeki oyuncular arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na bakÄ±n

BüÅŸra Develi- 23

AyÅŸenur Çetin - 19

Ozan Güven - 41

Serenay SarÄ±kaya - 25

Mehmet Günsür - 41

Berrak Tüzünataç - 32

Osman Sonant - 38

ArmaÄŸan OÄŸuz - 33

Tülay Günal - 46

Merve ÇaÄŸÄ±ran - 24

Özge Özpirinçci - 31

Ece Dizdar - 35

Emir BenderlioÄŸlu - 37

Defna Kayalar - 41