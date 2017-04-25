Cesur sahneleriyle konuÅŸulan o dizideki oyuncularÄ± kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

Ä°nternet dizisi olarak yayÄ±nlanan Fi dizisinde oynayan oyuncularÄ±n arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriÄŸi olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayÄ±nlanan 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaÅŸÄ±p, Google'da en çok aranan listesine giren 'Fi' dizisindeki oyuncular arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na bakÄ±n
BüÅŸra Develi- 23
AyÅŸenur Çetin - 19
Ozan Güven - 41
Serenay SarÄ±kaya - 25
Mehmet Günsür - 41
Berrak Tüzünataç - 32
Osman Sonant - 38
ArmaÄŸan OÄŸuz - 33
Tülay Günal - 46
Merve ÇaÄŸÄ±ran - 24
Özge Özpirinçci - 31
Ece Dizdar - 35
Emir BenderlioÄŸlu - 37
Defna Kayalar - 41