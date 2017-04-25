Ana Sayfa | MEDYA 25/04/2017 15:01

Reytinglerde birinci gelen genÃ§lik dizisi final yapÄ±yor

Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r'

Star TV'nin genÃ§lik dizisi 'Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r' reyting kurbanÄ± oldu

Star Tv'nin pazar akÅŸamlarÄ± ilgiyle izlenen dizisi olan Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r'dan hayranlarÄ±nÄ± üzecek karar. BaÅŸrol oyunlarÄ±ncan biri olan Birce Akalay, instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dizinin final yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Pazar günleri çekiÅŸmeli bir reyting mücadelesi veren 'Hayat Bazen TatlÄ±dÄ±r' dizisi, istediÄŸi sonucu elde edemedi ve son haftalarda reyting sÄ±ralamasÄ±nda bir hayli gerilere düÅŸtü. Survivor ve SavaÅŸçÄ±'ya karÅŸÄ± reyting mücadelesi veren dizi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman birinci olmuÅŸtu.

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