Ana Sayfa | MEDYA 25/04/2017 15:05

Ä°Ã§erde dizisi ne zaman final yapacak

iÃ§erde dizisi

Show TV'nin pazartesi gÃ¼nleri yayÄ±nlanan dizisi Haziran ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Show TV'nin her hafta pazartesi gününe damga vuran dizisi Ä°çerde'nin 32. bölüm ön gösterimi yayÄ±nlandÄ±. Ä°çerde yeni bölümde Yusuf Müdür'ün emniyetten kovduÄŸu Mert, Alyanak'Ä± takip ederken Eylem'le karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca duygu dolu anlar yaÅŸanÄ±yor. Her hafta reytingleri altüst eden dizinin haziran ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ± belirtildi. Bu haberin ardÄ±ndan dizinin müdavimleri neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

 

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