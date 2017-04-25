Ä°Ã§erde dizisi ne zaman final yapacak

Show TV'nin pazartesi gÃ¼nleri yayÄ±nlanan dizisi Haziran ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Show TV'nin her hafta pazartesi gününe damga vuran dizisi Ä°çerde'nin 32. bölüm ön gösterimi yayÄ±nlandÄ±. Ä°çerde yeni bölümde Yusuf Müdür'ün emniyetten kovduÄŸu Mert, Alyanak'Ä± takip ederken Eylem'le karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca duygu dolu anlar yaÅŸanÄ±yor. Her hafta reytingleri altüst eden dizinin haziran ayÄ±nda final yapacaÄŸÄ± belirtildi. Bu haberin ardÄ±ndan dizinin müdavimleri neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.