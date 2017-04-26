Ana Sayfa | MEDYA 26/04/2017 10:38

No 309'un 45. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Lale ve Onur evcilik oyunu oynuyor

No 309

FOX TV'nin komedi dizisi No: 309'un 45. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

No: 309 45. yeni bölüm ile bu akÅŸam ekrana gelecek. fox tv'de ekrana gelen sevilen dizi No: 309 45. yeni bölümünde Onur ve Lale evcilik oyunu oynamak zorunda kalÄ±rlar. Onur, hasta olan babanesine karÅŸÄ± kendini suçlu hisseder ve Lale ile evcilik oyunu oynamaya baÅŸlarlar. EÄŸlenceli sahnelerin yaÅŸanacaÄŸÄ± bölümde Filiz'in ikiz bebekleri dünyaya gelir. 

 

 

 

Ä°smet'in, Onur ve Lale'nin evine yerleÅŸmesi üzerine Onur ve Lale arasÄ±nda bir evcilik oyunu baslar. Ä°kisi de Ä°smet'in hastalanmasÄ±ndan dolayÄ± vicdan azabÄ± duyar ve o iyileÅŸene kadar aralarÄ± iyiymiÅŸ gibi davranmaya karar verir. Bu durum YÄ±ldÄ±z'Ä± mutlu ederken Betül'ü üzer. Betül ve Erol Ä°smet'in hafÄ±zasÄ± yerine gelsin diye çeÅŸitli yollar aramaya baÅŸlar. Bu arada Filiz'in ikizleri dünyaya gelir. Erol ve Filiz ebeveyn olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸar. Onur ve Lale'nin bu evcilik oyunu acaba gerçeÄŸe dönecek midir?

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