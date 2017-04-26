Kara Sevda'nÄ±n 66.bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Nihan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±yor

Kara Sevda dizisinin 66. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

EkranlarÄ±n herkes tarafÄ±ndan büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kara Sevda yeni bölümüyle çarÅŸamba akÅŸamÄ± ekranlarda olacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Kemal ve Nihan yÄ±llar sonra kavuÅŸtuklarÄ± mutluluÄŸun tadÄ±nÄ± kÄ±zlarÄ±yla birlikte çÄ±karÄ±rken Emir, Nihan’Ä± hapse yollayacaÄŸÄ± planÄ±nÄ±n son imzasÄ±nÄ± Asu’ya attÄ±rÄ±r. Nihan izinsiz maden iÅŸletmekten gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r. Bütün deliller Nihan’Ä± iÅŸaret ederken Kemal’in Nihan’Ä± kurtarmaktan baÅŸka düÅŸüncesi yoktur. Kemal bu kumpasÄ±n ardÄ±ndaki en zayÄ±f halkadan baÅŸlamaya karar verir. Emir ise kurduÄŸu oyunun mutlak galibine dönüÅŸmüÅŸken eli arttÄ±rmaya karar verir.

Asu’nun hÄ±rsÄ±na yenik düÅŸerek yapacaÄŸÄ± hata Kemal için Nihan’Ä±n kurtuluÅŸuna açÄ±lan bir kapÄ±ya dönüÅŸür. Nihan ise gözaltÄ±ndayken Emir’den gelen, Deniz’i kaybetmesi anlamÄ±na da gelen belgeyle sarsÄ±lÄ±r. Ama yine de geri adÄ±m atmaz. Emir’in hamlesini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayacaktÄ±r.Kemal Nihan’Ä± kurtarmak için çÄ±rpÄ±nÄ±rken, Leyla da Ayhan’la birlikte farkÄ±nda olmadan KozcuoÄŸlu holdingin en karanlÄ±k sÄ±rlarÄ±ndan birini çözmek üzeredir. Bu sÄ±rrÄ±n sonunda kendisini bekleyen ölümcül tehlikenin farkÄ±nda deÄŸildir.Emir Zeynep’in Hakan'la evlenme kararÄ±ndan vazgeçmediÄŸini öÄŸrenince Zeynep’le bir araya gelir. Zeynep’i yalnÄ±zlÄ±k kuyusuna itmek için hareket alÄ±r. Zeynep, Emir’e restini çekse de, Hakan’la nikah masasÄ±na oturduÄŸu anda bile Emir’den bir iÅŸaret bekleyecektir.Nihan ile Kemal’in sevdasÄ± güçlendikçe Emir’in karanlÄ±ÄŸÄ± derinleÅŸir. Ä°ki kara sevdalÄ±nÄ±n her ÅŸeye raÄŸmen aÅŸktan bir kale örmeye baÅŸlamasÄ±, Emir için savaÅŸ ilanÄ± anlamÄ± gelir. Emir herkesi içine alacak ÅŸenlik ateÅŸini tutuÅŸturmaya karar verdiÄŸinde kendisini de bir sürpriz beklemektedir.