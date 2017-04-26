Reyting sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte bu haftanÄ±n ÅŸampiyonu

Bu hafta televizyonda yayÄ±nlanan dizilerin reyting sÄ±ralamasÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Prime Time'da yayÄ±nlanan yerli dizilerin, hem televizyonda hem de sosyal medyadaki haftalÄ±k karneleri belli oldu. 17-23 Nisan tarihleri arasÄ±ndaki reyting total sonuçlarÄ±na göre, 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul', 'EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Söz', 'Anne', 'AÅŸk ve Mavi' dizileri, izlenme oranlarÄ±yla ilk 5 sÄ±rayÄ± aldÄ±lar.

SOSYAL MEDYADA ZÄ°RVENÄ°N SAHÄ°BÄ° 'SÖZ' OLDU

Sosyal medyayÄ± 24 saat boyunca aralÄ±ksÄ±z ölçen uygulama DigiLUP, TV'de yayÄ±nlanan dizilerin sosyal medyada ne kadar konuÅŸulduÄŸunu ele aldÄ±. DigiLUP'Ä±n verilerine göre, Star TV'nin yeni dizileri arasÄ±nda olan 'Söz', yaklaÅŸÄ±k 40 bin ileti sayÄ±sÄ±yla sosyal medyada en çok konuÅŸulan dizilerin ilk sÄ±rasÄ±nda yer aldÄ±. Show TV'de yayÄ±nlanan 'Ä°çerde', yaklaÅŸÄ±k 21 bin 600 iletiyle ikinci oldu. 'FÄ°, ÇÄ° ve PÄ°' kitap üçlemesinden uyarlanan 'Fi' dizisi, dijital platform Puhu TV'de izleyiciyle buluÅŸuyor. BaÅŸrol oyuncularÄ±ndan Serenay SarÄ±kaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, dizideki performanslarÄ±yla adÄ±ndan söz ettirmeyi sürdürüyorlar. Fi, yaklaÅŸÄ±k 19 bin 858 ileti sayÄ±sÄ±yla listenin üçüncü sÄ±rasÄ±nda yer aldÄ±.Listenin dördüncü sÄ±rasÄ±nda 14 bin 43 ileti sayÄ±sÄ±yla yer alan 'SavaÅŸçÄ±' dizisi, bordo berelilerin hayat hikâyeleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. BeÅŸinci sÄ±rada bulunan ise 'Kara Sevda' yaklaÅŸÄ±k 12 bin 305 iletiyle konuÅŸulmaya devam etti. Kara bir aÅŸk hikayesini anlatan dizinin baÅŸrollerini Neslihan Atagül ve Burak Özçivit paylaÅŸÄ±yor.Sürükleyici konularÄ± kadar oyuncularÄ±n performanslarÄ±yla da konuÅŸulan diziler arasÄ±nda 'VatanÄ±m Sensin' 9 bin 284, 'Cesur ve Güzel' 9 bin 275, 'DiriliÅŸ' 5 bin 176, 'KÄ±rgÄ±n Çiçekler' 4 bin 100 ve 'Ä°simsizler' 3 bin 500 ileti sayÄ±larÄ±yla listenin üst sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±lar.