Zuhal Topal resti Ã§ekti Kimse bana Ali ve Naz diye gelmesin

Ä°zdivaÃ§ programÄ± sunucusu Zuhal Topal yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Ali ile Naz'Ä±n iliÅŸkisine son noktayÄ± koydu

Ali ve Naz, bugün canlÄ± yayÄ±ndaydÄ±lar. Serum alarak ayakta duran Ali; "Bugün çok hastayÄ±m. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hafta sonu da hastaydÄ±m. Naz beni bÄ±rakÄ±p, tatile gitti. 'Gitme' dedim gitti. Ben, sevdiÄŸim kiÅŸi hasta olduÄŸunda baÅŸucundan ayrÄ±lmam. Naz'Ä±n beni sevdiÄŸini sanmÄ±ÅŸtÄ±m; ama yanÄ±lmÄ±ÅŸÄ±m. Ben bu yola çÄ±kmadan, bitirmek istiyorum. Sizden de bir ÅŸey rica ediyorum Zuhal HanÄ±m, ben istesem bile siz Naz'la birlikte olmama izin vermeyin" dedi.Ali'nin sözleri karÅŸÄ±sÄ±nda kendini haklÄ± gören Naz; "Hafta sonu tatil yapmak için Bodrum'a gittim. Ali'ye haber verdim. 'Birlikte gidelim' dedim, gelmedi. Ali benim eÅŸim deÄŸil, erkek arkadaÅŸÄ±m. Bu nedenle ben izin almam, sadece haber veririm" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Sizin durumunuz yÄ±lan hikayesine döndü diyen Zuhal Topal; "Bana sakÄ±n bundan sonra kimse Naz ve Ali diye gelmesin" diyerek ikiliye resti çekti.