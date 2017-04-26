Ana Sayfa | MEDYA 26/04/2017 22:29

KuzularÄ±n SessizliÄŸi filminin yÃ¶netmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

KuzularÄ±n SessizliÄŸi

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ yÃ¶netmen Jonathan Demme yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ünlü yönetmenin menajeri Annalee Paulo, 73 yaÅŸÄ±ndaki Demme'nin yemek borusu kanseri nedeniyle oluÅŸan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtti. Demme, 1991 yÄ±lÄ±nda gösterime giren ve baÅŸrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "KuzularÄ±n SessizliÄŸi" filminin yönetmeniydi. Demme bu filmle en iyi yönetmen dalÄ±nda Oscar ödülüne uzanmÄ±ÅŸtÄ±. Jonathan Demme, baÅŸrolünü Tom Hanks ve Denzel Washington'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± "Philadelphia" filminin de yönetmenliÄŸini yapmÄ±ÅŸ, Tom Hanks bu filmdeki performansÄ±yla Oscar ödülü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü yönetmen son olarak geçen yÄ±l "Justin Timberlake and the Tennessee Kids" adlÄ± belgesel filmini yönetmiÅŸti.

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