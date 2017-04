KuzularÄ±n SessizliÄŸi filminin yÃ¶netmeni hayatÄ±nÄ± kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Demme yaşamını yitirdi

Ünlü yönetmenin menajeri Annalee Paulo, 73 yaşındaki Demme'nin yemek borusu kanseri nedeniyle oluşan implikasyonlar sonucu New York'ta hayatını kaybettiğini belirtti. Demme, 1991 yılında gösterime giren ve başrollerinde Anthony Hopkins ve Jodie Foster'ın yer aldığı "Kuzuların Sessizliği" filminin yönetmeniydi. Demme bu filmle en iyi yönetmen dalında Oscar ödülüne uzanmıştı. Jonathan Demme, başrolünü Tom Hanks ve Denzel Washington'ın oynadığı "Philadelphia" filminin de yönetmenliğini yapmış, Tom Hanks bu filmdeki performansıyla Oscar ödülü kazanmıştı. Ünlü yönetmen son olarak geçen yıl "Justin Timberlake and the Tennessee Kids" adlı belgesel filmini yönetmişti.