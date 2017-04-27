ATV'den yepyeni bir dizi geliyor Ä°kisini De Sevdim'in ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

ATV'nin yeni yapÄ±mÄ± 'Ä°kisini De Sevdim' bu akÅŸam saat 20.00'de ekranlara ilk kez gelecek

BaÅŸrollerini Amine GülÅŸe, Serdar Åženal, Megmed Mehmedof ve Erhan YazÄ±oÄŸlu'nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'Ä°kisini de Sevdim' ilk bölümüyle 27 Nisan'da izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. Ä°kisini de Sevdim, aynÄ± semtin çocuklarÄ± olan Suna ve Hasan'Ä±n hikayesini konu alÄ±yor.

Atv'nin yeni dizisi Ä°kisini de Sevdim ilk bölümüyle 27 Nisan'da seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. AynÄ± semtin çocuklarÄ± olan Suna ve Hasan evlenmeye karar verirler; fakat Hasan sürekli olarak parasÄ±zlÄ±ktan yakÄ±nmaktadÄ±r. Demir Bey'in oÄŸullarÄ± Murat Karacabey ve Ferhat Karacabey aile ÅŸirketini yönetmektedirler.Murat ve Demir Bey Ferhat'Ä±n kirli iÅŸlere bulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸsalar da Ferhat hiç kimseyi dinlemeden pis iÅŸlerin peÅŸini bÄ±rakmamaktadÄ±r. Ferhat'Ä±n bu hali ev içerisinde sürekli sorunlara yol açmaktadÄ±r.Hasan geçici olarak dayÄ±sÄ±nÄ±n taksisinde idare etmeye çalÄ±ÅŸsa da bu durumdan oldukça sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Suna gazetede çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r ve Ferhat Karacabey'in kirli iÅŸlerinin peÅŸinden büyük bir haber yapmaya hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Haber yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Karacabey ailesi ise Suna için kolay lokma olmayacaktÄ±r.Hasan dayÄ±sÄ±nÄ±n taksisiyle yola düÅŸmüÅŸken aniden beklenmeyen bir olayla karÅŸÄ±laÅŸÄ±r ve sonrasÄ±nda Suna'nÄ±n ve Hasan'Ä±n hayatÄ± Karacabey ailesi ile kesiÅŸir. Bunun sonucunda ise hayatlarÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸecektir.