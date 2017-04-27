VatanÄ±m Sensin'in 25. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Leon'un ihaneti ortaya Ã§Ä±kÄ±yor

Kanal D'nin fenomen dizisi VatanÄ±m Sensin'in 25. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n izleyicilere oldukça hareketli dakikalar yaÅŸatan dizisi VatanÄ±m Sensin yeni bölümüyle perÅŸembe akÅŸamÄ± ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde RÄ±za Bey'in Ä°stanbul'a ulaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi için Cevdet, Yakup ve Kara Fatma birlikte hareket ediyorlar.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Meclis-i Mebusan’da tarihi Misak-Ä± Milli KararlarÄ± oylanacaktÄ±r. Cevdet ve Yakup, tesiri kuvvetli Mebus RÄ±za Bey’in saÄŸ salim Ä°stanbul’a ulaÅŸmasÄ±ndan mesuldur. Bu vazifede Kara Fatma da onlara destek olur. Öte yandan Misak-Ä± Milli’nin reddi için derhal iÅŸe koyulan Charles ve Tevfik, RÄ±za Bey meselesi üzerine Vasili’yle iÅŸbirliÄŸine gider. RÄ±za Bey’in bu tehlikeli ittifakÄ± aÅŸÄ±p ÅŸehirden çÄ±kabilmesi için zekice bir tertip kurulurSilahlarÄ±n yardÄ±m eÅŸyalarÄ±yla birlikte gitmesine izin veren Leon'un yaptÄ±klarÄ±nÄ± babasÄ± General Vasili öÄŸrenir. Bu durumu Veronika ile paylaÅŸarak üzüntüsünü ifade eder. Lakin Yunan ordusuna ihanetin bir cezasÄ± vardÄ±r ve bunun gerçekleÅŸmesi gerekir. TeÄŸmen Leon ise Ä°zmir'den kaçacaÄŸÄ±nÄ± Hilal'e söyler. Hilal, abisi Ali Kemal'e gelerek yardÄ±m ister. Ä°lk duyduÄŸunda anlam veremeyen Ali Kemal, sonrasÄ±nda ona yardÄ±m etmeyi göze alÄ±r. Fakat bu durumdan haberdar olan Mehmet'in buna izin vermeye niyeti yoktur. Abisini öldüren adamÄ±n kaçmasÄ±na göz yummayacaktÄ±r. Mehmet ve Leon arasÄ±nda kalan Hilal ise seçimini çoktan yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Åžehirde TeÄŸmen Leon için arama emri çÄ±kar. Yunan askerleri Leon'un peÅŸindeyken Hilal ona yardÄ±m edebilecek mi?