Ana Sayfa | MEDYA 27/04/2017 10:53

Cesur ve GÃ¼zel'in 24. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Tahsin KorludaÄŸ Ã¶lecek mi

Cesur ve GÃ¼zel

Star TV'nin sevilen dizisi Cesur ve GÃ¼zel'in 24. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Cesur ve Güzel dizisinin yeni bölümünde Cesur ile Sühan gerçeklere ulaÅŸmak adÄ±na beraber çÄ±kacaklarÄ± yolda yeniden önemli bir sürpriz ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. ArtÄ±k Sühan gerçekten de kime inanmasÄ± gerektiÄŸi konusunda ÅŸaÅŸÄ±racak bir hale geliyor. Nihayetinde Cesur da Tahsin KorludaÄŸ ile yüzleÅŸme fÄ±rsatÄ±na eriÅŸiyor ve sorduÄŸu sorular ile Tahsin KorludaÄŸ’Ä± köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

 

 

RÄ±za da bir yandan Sühan’a yaklaÅŸabilmek için fÄ±rsat kolluyor. AynÄ± zamanda RÄ±za, elinde bulunan kozlarÄ± da bir hayli arttÄ±rÄ±yor. Ancak Cesur da çok sabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde RÄ±za’nÄ±n hata yapmasÄ±nÄ± bekliyor ve onu izlemeye devam ediyor. Cahide ise baÅŸÄ±na gelen felaketten sonra bunu Korhan ile yakÄ±nlaÅŸmak amacÄ±yla kullanmaya karar veriyor. Yine de iÅŸler tam olarak onun istediÄŸi gibi gitmiyor. Hatta Cahide bu yaÅŸananlardan dolayÄ± kendisini tehlike altÄ±nda hissediyor ve iyice diÅŸlerini göstermeye baÅŸlÄ±yor.Dizinin yeni bölümünde Mihriban bir kokteyl düzenliyor. Burada Sühan ile Cesur yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Hatta KorludaÄŸ’larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çekiÅŸmeler ile artÄ±k sÄ±rlar bir bir ortaya dökülmeye baÅŸlÄ±yor. Bir diÄŸer taraftan Cesur, Sühan’dan önemli gerçekleri öÄŸreniyor ve bunlar yüzünden ikilemde kalÄ±yor. Ancak Sühan’Ä± da oldukça önemli bir sÄ±nav bekliyor. Cesur ve Güzel dizisi 24. Bölümü ile 27 Nisan PerÅŸembe akÅŸamÄ± Star Tv ekranlarÄ±nda izleyicisinin karÅŸÄ±sÄ±nda olacak.

 

 

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