Ana Sayfa | MEDYA 27/04/2017 12:08

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 86. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Hayme Ana Ã¶lecek mi

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul

TRT'nin reyting rekortmen dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 86. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

TRT'nin efsane dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 26 Nisan ÇarÅŸamba günü yayÄ±nlanmasÄ± beklenen bölümü, yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle, 3 MayÄ±s ÇarÅŸamba gününe ertelendi.3 MayÄ±s ÇarÅŸamba gübü yayÄ±nlanacak olan DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 86'ncÄ± bölümünün fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Fragmanda, ErtuÄŸrul'un azÄ±lÄ± düÅŸmanÄ± olan Ural, obayÄ± basÄ±p, Hayme Ana ve Halime Hatun'u baÅŸÄ±nÄ± vurmalarÄ± için adamlarÄ±na emir veriyor.Hayme Ana ise "OÄŸlun nerede? Gelsin de kurtarsÄ±n seni!" diyen Ural'a "Åžehadet bizim için ÅŸereftir!" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor. Tüm nefesler tutuldu, gözler 86'ncÄ± bölüme çevrildi. Herkes "Hayme Ana ve Halime Hatun kurtulacak mÄ±?" sorusunun cevabÄ±nÄ± arÄ±yor.

 

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