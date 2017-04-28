Dayan YÃ¼reÄŸim dizisi final yapÄ±yor iÅŸte son bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±

FOX TV'nin kÄ±sa soluklu dizisi Dayan YÃ¼reÄŸim 13. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde final yapÄ±yor

Dayan YüreÄŸim yayÄ±nlanan final bölümü fragmanÄ±yla izleyicilerine oldukça aksiyon dolu dakikalar yaÅŸatacak. EkranlarÄ±n sevilen dizileri arasÄ±nda yer alan Dayan YüreÄŸim dizisi cuma akÅŸamÄ± final bölümüyle ekranlarda olacak.

Elvan’Ä±n ani ölümü Seray ve Selim’in hayatÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirirken, Av. Fuat ilk kez bu kadar yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± sonsuza dek kaybetmenin acÄ±sÄ± içindedir. Elvan’Ä±n katilini bulmayÄ± her ÅŸeyden çok isteyen Av. Fuat, katilin ne kadar yakÄ±nÄ±nda olduÄŸundan habersizdir.Ekrem’in kendisini affetmeyeceÄŸini anlayan Ä°nci, Taner’i devreye sokar. BaÅŸÄ±na gelebilecekleri önceden tahmin eden Ekrem, AtÄ±f için bir mektup bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. AtÄ±f bu mektupla birlikte her ÅŸeyi öÄŸrenirken, Ekrem’in Seray için bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± zarf Ä°nci adÄ±na tam bir yÄ±kÄ±m olur. GeçmiÅŸine sünger çeken Seray, AtÄ±f’Ä±n bebeÄŸine hamile olduÄŸundan habersizdir. Åžanallar’Ä±n kendisine sunduÄŸu maddi manevi her ÅŸeyi reddettiÄŸi gibi bu bebeÄŸi doÄŸurmayÄ± da reddeder. AtÄ±f’a olan aÅŸkÄ±nÄ± kalbine gömerken, AtÄ±f da Seray’dan vazgeçer. Ancak bu dünyada mucizelere her zaman yer vardÄ±r…