Dayan YÃ¼reÄŸim dizisi final yapÄ±yor iÅŸte son bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±

FOX TV'nin kısa soluklu dizisi Dayan Yüreğim 13. bölümünde final yapıyor

Dayan Yüreğim yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine oldukça aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Dayan Yüreğim dizisi cuma akşamı final bölümüyle ekranlarda olacak.

Elvan’ın ani ölümü Seray ve Selim’in hayatını tamamen değiştirirken, Av. Fuat ilk kez bu kadar yaklaştığı aşkı sonsuza dek kaybetmenin acısı içindedir. Elvan’ın katilini bulmayı her şeyden çok isteyen Av. Fuat, katilin ne kadar yakınında olduğundan habersizdir.Ekrem’in kendisini affetmeyeceğini anlayan İnci, Taner’i devreye sokar. Başına gelebilecekleri önceden tahmin eden Ekrem, Atıf için bir mektup bırakmıştır. Atıf bu mektupla birlikte her şeyi öğrenirken, Ekrem’in Seray için bıraktığı zarf İnci adına tam bir yıkım olur. Geçmişine sünger çeken Seray, Atıf’ın bebeğine hamile olduğundan habersizdir. Şanallar’ın kendisine sunduğu maddi manevi her şeyi reddettiği gibi bu bebeği doğurmayı da reddeder. Atıf’a olan aşkını kalbine gömerken, Atıf da Seray’dan vazgeçer. Ancak bu dünyada mucizelere her zaman yer vardır…