Ana Sayfa | MEDYA 28/04/2017 15:22

Ä°stanbullu Gelin'in 9. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde SÃ¼reyya mutluluktan uÃ§uyor

Ä°stanbullu Gelin

Star TV'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°stanbullu Gelin'in 9. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± O3 Medya’nÄ±n üstlendiÄŸi, yönetmenliÄŸini Zeynep Günay Tan ve Deniz KoloÅŸ’un yaptÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbullu Gelin bu hafta 9. bölümü ile ekrana gelecek. BaÅŸrollerini Özcan Deniz ve AslÄ± Enver’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, star TV’nin beÄŸeni toplayan dizisi Ä°stanbullu Gelin yeni bölümü ile 28 Nisan 2017 Cuma akÅŸamÄ± saat 20:00'da Star'da ekrana gelecek.

 

 

Ä°stanbullu Gelin dizisi yeni bölümünde Faruk’u bekleyen sürpriz var.. Begüm’ü görüp görmediÄŸinden emin olamayan Faruk’un kafasÄ± karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Begüm ise gördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda kendini çaresiz hissetmektedir. Fikret’in almak istediÄŸi evin Esma ve Faruk tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±lanmasÄ± hem Ä°pek hem de Fikret için kÄ±rÄ±lma noktasÄ± olur. Senem çaresizlikle attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m neticesinde daha büyük bir girdabÄ±n içine girer. Müzik okulunun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda Süreyya mutluluktan uçuyorken, Faruk’u büyük bir sürpriz beklemektedir.

 

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