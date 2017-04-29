Ana Sayfa | MEDYA 29/04/2017 11:04

Esra Erol NurÅŸen'in attÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± ifÅŸa etti StÃ¼dyo gÃ¼lmekten kÄ±rÄ±ldÄ±

nurÅŸen

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, Mustafa ve NurÅŸen'in birbirine attÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± yayÄ±nladÄ±

Her hafta birinden hoÅŸlanmasÄ± ile gündem olan gelin adaylarÄ±ndan NurÅŸen'in, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklar ile gündemden düÅŸmeyen damat adaylarÄ±ndan Mustafa'ya sosyal medya üzerinden gönderdiÄŸi mesajlar ortaya çÄ±ktÄ±. Mustafa'ya Miraç Kandili'nde mesaj atan NurÅŸen, damat adayÄ±ndan cevap alamadÄ±. ArdÄ±ndan geçtiÄŸimiz gün, "Bu akÅŸam canÄ±m çok gezmek istiyor. EÄŸer müsaitsin 9'da Yenibosna'da olacaÄŸÄ±m. Gezmek istersen haber ver bana" mesajÄ±nÄ± attÄ±. Mustafa ise kendisine mesaj atanÄ±n NurÅŸen olduÄŸundan emin olmak için, NurÅŸen'den ekiptekilerin ismlerini saymasÄ± nÄ± isteyen bir mesaj attÄ±. NurÅŸen ve Mustafa'nÄ±n mesajlarÄ±nÄ± ekrana getiren Esra Erol, tek tek mesajlarÄ± okudu. Ä°kilinin mesajlaÅŸmalarÄ±, stüdyoyu kÄ±rdÄ± geçirdi.

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