Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 10:54

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 82.bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kÄ±zlar Kemal'i Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor mu

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler

ATV'nin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ dizisi KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 82.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

KÄ±rgÄ±n Çiçekler yeni bölüm fragmanÄ± izleyicilerle buluÅŸtu. Dram yüklü sahneleriyle duygu seli yaÅŸatan dizinin yayÄ±nlanan son bölümüne Eylül’ün uçurumdan atlama sahnesi damga vurmuÅŸ, genç kÄ±zÄ±n ölüm haberini alan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n periÅŸan hali ekran baÅŸÄ±ndakileri de derinden etkilemiÅŸti

 

 

KÄ±zlar, Eylül'ü kaybetmenin acÄ±sÄ±yla periÅŸan haldedir. Kemal'in Eylül'ü takip etmek için yurttan bir kÄ±za para verdiÄŸini öÄŸrenerek deliye dönerler. Selin, Güney'le barÄ±ÅŸmak için Zehra'nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalar. Kemal, Eylül'ün ölüm haberini gazetelerden öÄŸrenir. Metin'i alÄ±p kaçmak için fÄ±rsat kollarken, kÄ±zlar ondan intikam almak için her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±rdÄ±r. Songül, Kader, Meral ve Cemre kendilerini tehlikeye atarak Kemal'e tuzak kurarlar…

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ege TV

O kanalÄ±n yayÄ±n hayatÄ± sona erdi 1 MayÄ±s'a iÅŸsiz girdiler

Ä°zmir'in uydudan 23 yÄ±ldÄ±r yayÄ±n yapan televizyon kanalÄ± Ege TV dÃ¼n gece yarÄ±sÄ± itibariyle kapatÄ±ldÄ±

murat yÄ±ldÄ±rÄ±m

YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± aÄŸlattÄ±

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n sunduÄŸu 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?' yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Nail ErdoÄŸan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ±yla herkesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸdu

survivor burÃ§ak

Survivor'da BurÃ§ak Ã§Ä±ldÄ±rdÄ± Åžeytan diye baÄŸÄ±rdÄ±

Survivor'da ilk kez eleme potasÄ±na Ã§Ä±kan BurÃ§ak, AnÄ±l'Ä±n 'Åžeytan' olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor