KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 82.bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde kÄ±zlar Kemal'i Ã¶ldÃ¼rÃ¼yor mu

ATV'nin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ dizisi KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 82.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

KÄ±rgÄ±n Çiçekler yeni bölüm fragmanÄ± izleyicilerle buluÅŸtu. Dram yüklü sahneleriyle duygu seli yaÅŸatan dizinin yayÄ±nlanan son bölümüne Eylül’ün uçurumdan atlama sahnesi damga vurmuÅŸ, genç kÄ±zÄ±n ölüm haberini alan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n periÅŸan hali ekran baÅŸÄ±ndakileri de derinden etkilemiÅŸti

KÄ±zlar, Eylül'ü kaybetmenin acÄ±sÄ±yla periÅŸan haldedir. Kemal'in Eylül'ü takip etmek için yurttan bir kÄ±za para verdiÄŸini öÄŸrenerek deliye dönerler. Selin, Güney'le barÄ±ÅŸmak için Zehra'nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± çalar. Kemal, Eylül'ün ölüm haberini gazetelerden öÄŸrenir. Metin'i alÄ±p kaçmak için fÄ±rsat kollarken, kÄ±zlar ondan intikam almak için her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±rdÄ±r. Songül, Kader, Meral ve Cemre kendilerini tehlikeye atarak Kemal'e tuzak kurarlar…