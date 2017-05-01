Ä°simsizler'in 6. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kaymakam Fatih oyunu nasÄ±l Ã§Ã¶zecek

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°simsizlerin 6.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Ä°simsizler 6. bölüm fragmanÄ±nda Kaymakam Fatih ve ekibi, artÄ±k oyunu kuralÄ±na göre oynamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°simsizler 6. yeni bölüm fragmanÄ±nda annesini kaybeden Fatih için artÄ±k kaybedilecek bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK?

Fatih, annesinin intikamÄ±nÄ± almak için her tarafta Sawer’i ararken terör örgütünün karargahÄ±ndan gönderilen Gözcü de haince bir planÄ±n peÅŸindedir.SavcÄ± Zeki Öztan ve Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Sinan ise Fatih’i can damarÄ±ndan vuracak bir kumpas yaparlar. Fatih, kendini ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± içine düÅŸtükleri kumpastan kurtarmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken Sawer’in özyönetim ilan ettiÄŸi köyü de teröristlerden temizlemek zorundadÄ±r. Daha annesinin acÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayamayan Fatih, düÅŸmanlarÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu hain tuzaklarÄ± bertaraf etmeyi baÅŸarabilecek midir?