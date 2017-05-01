Ä°Ã§erde'nin 32. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Melek'in bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± video kaydÄ±na Sarp ulaÅŸÄ±yor

Show TV'nin reyting rekortmen dizisi Ä°Ã§erde'nin 32. bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Ä°çerde 32. yeni bölüm fragmanÄ±nda Mert ve Sarp için artÄ±k iÅŸler eskisi kadar saÄŸlÄ±klÄ± ilerlemeyecektir. Sarp konusundaki ÅŸüpheleri giderek artan Mert, takibe karar kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°çerde 32. yeni bölüm fragmanÄ±nda Mert'in bu takibi, onu Yusuf müdüre kadar götürecektir. DiÄŸer taraftan Melek ise Sarp ve Mert'e bir video görüntüsü bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK?

"Ä°çerde"nin Pazartesi günü ekrana gelecek 32. bölümünde; Celal, kÄ±zÄ±nÄ±, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acÄ± çektirmeye kararlÄ±dÄ±r. Ancak iÅŸler istediÄŸi gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karÅŸÄ±larÄ±na çÄ±kar. Ä°ki ezeli düÅŸmanÄ± ve aynÄ± zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Celal, Kudret'le arasÄ±ndaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola baÅŸvuracaktÄ±r. Bugüne kadar polis olarak bilindiÄŸi için Celal’in tüm adamlarÄ±nÄ±n gözünde düÅŸman olan Mert, artÄ±k Celal’in dÄ±ÅŸÄ±nda hükmü geçecek tek kiÅŸidir. Mert’le çalÄ±ÅŸmak zorunda olan Sarp’Ä± oldukça zorlu günler bekliyordur. ArtÄ±k kendini ele vermemesi gereken tek kiÅŸi Sarp’tÄ±r. SevdiÄŸi kadÄ±nÄ±n kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yasÄ±nÄ± bile tutamayan Sarp’Ä±n içinde, hiç beklemediÄŸi bir anda kardeÅŸi Umut’a ulaÅŸmak için bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± doÄŸmuÅŸtur. Melek, ardÄ±nda Umut’la ilgili bir kaset bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak Sarp’Ä±n hayata tutunma sebebi olan bu kasetten tek haberdar olan Sarp deÄŸildir.