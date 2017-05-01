Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 11:12

SÃ¶z dizisinin 5. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde mayÄ±na basan KeÅŸanlÄ± ÅŸehit mi olacak

sÃ¶z dizisi

Star TV'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi SÃ¶z'Ã¼n 5. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Star Tv ekranlarÄ±ndaki 5. bölümüne girmeye hazÄ±rlanan Söz dizisi, yeni bölüm fragmanÄ±nda Yavuz ve Çolak arasÄ±ndaki gerilimi ekrana getirecek . Çolak'Ä± takip eden ve nihayet onu yakalamak üzere olan Yavuz ve ekibi, beklenmedik bir durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±r. Söz 5. yeni bölüm fragmanÄ±nda Çolak, köylülerden bir aileyi yanÄ±nda kaçÄ±rmÄ±ÅŸ ve mayÄ±n tarlasÄ±na girmiÅŸtir. Bu durum, ekip içerisinden KeÅŸanlÄ± için büyük bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaratacaktÄ±r.

 

 

 

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