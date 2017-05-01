Survivor'da BurÃ§ak Ã§Ä±ldÄ±rdÄ± Åžeytan diye baÄŸÄ±rdÄ±

Survivor'da ilk kez eleme potasÄ±na Ã§Ä±kan BurÃ§ak, AnÄ±l'Ä±n 'Åžeytan' olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor

TV8'in heyecan dolu yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'Ä±n 78. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekler. Ä°ki takÄ±m yaÄŸmur çamur demeden ödülü almak için canla baÅŸla mücadele verecekler.Survivor'da ilk defa eleme potasÄ±na çÄ±kan Burçak çÄ±ldÄ±rÄ±yor. AnÄ±l'Ä±n bu olayda payÄ± olduÄŸunu düÅŸünen Burçak, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n yürekli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek onun ÅŸeytan olduÄŸunu dile getiriyor.