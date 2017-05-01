YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± aÄŸlattÄ±

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n sunduÄŸu 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?' yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Nail ErdoÄŸan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ±yla herkesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸdu

ATV ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'e yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan eski özel harekatçÄ± Nail ErdoÄŸan, anlattÄ±klarÄ±yla herkesi duygulandÄ±rdÄ±.ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan orduya katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bir operasyon sÄ±rasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±ndaki deÄŸiÅŸimleri anlattÄ±.Eski özel harekatçÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± hem Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a hem stüdyodakilere hem de ekran baÅŸÄ±ndakilere duygu dolu anlar yaÅŸattÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸlamamak için kendini zor tuttuÄŸu gözlenen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir ara gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.