Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 13:30

YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± aÄŸlattÄ±

murat yÄ±ldÄ±rÄ±m

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n sunduÄŸu 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster?' yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan eski Ã¶zel harekatÃ§Ä± Nail ErdoÄŸan, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ±yla herkesi gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸdu

ATV ekranlarÄ±nÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programlarÄ±ndan 'Kim Milyoner Olmak Ä°ster'e yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan eski özel harekatçÄ± Nail ErdoÄŸan, anlattÄ±klarÄ±yla herkesi duygulandÄ±rdÄ±.ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan orduya katÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, bir operasyon sÄ±rasÄ±nda yÄ±ldÄ±rÄ±m çarpmasÄ± sonucu hayatÄ±ndaki deÄŸiÅŸimleri anlattÄ±.Eski özel harekatçÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± hem Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'a hem stüdyodakilere hem de ekran baÅŸÄ±ndakilere duygu dolu anlar yaÅŸattÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda aÄŸlamamak için kendini zor tuttuÄŸu gözlenen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bir ara gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

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