Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 14:09

O kanalÄ±n yayÄ±n hayatÄ± sona erdi 1 MayÄ±s'a iÅŸsiz girdiler

Ege TV

Ä°zmir'in uydudan 23 yÄ±ldÄ±r yayÄ±n yapan televizyon kanalÄ± Ege TV dÃ¼n gece yarÄ±sÄ± itibariyle kapatÄ±ldÄ±

Ä°zmir ve Ege Bölgesi'nin uyduda izlenen kanallarÄ±ndan Ege TV, yönetim kurulunun aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda dün gece itibariyle yayÄ±n hayatÄ±nÄ± noktaladÄ±.Uzun süredir maddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla boÄŸuÅŸan kanalÄ±n yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r el deÄŸiÅŸtiriceÄŸi de konuÅŸuluyordu.Ege TV'nin sahibi Cem BakioÄŸlu'nun almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar doÄŸrultusunda kanal 23 yÄ±llÄ±k kapÄ±sÄ±na kilit vurdu.Kapanma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 40'a yakÄ±n kurum çalÄ±ÅŸanÄ± 1 MayÄ±s'ta iÅŸsiz kaldÄ±.

 
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