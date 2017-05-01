Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 20:30

RTÃœK'ten Victoria's Secret defilesini yayÄ±nlayan o kanallara ceza kesilecek

victoria secret

RTÃœK, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Star ve NTV'nin Victoria's Secret defilesini yayÄ±nlamasÄ± Ã¼zerine ceza vereceÄŸi belirtildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) Star Tv ve NTV'ye yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yayÄ±nlanan Victoria's Secret defilesinin tanÄ±tÄ±m filmi nedeniyle ceza kesti. RTÜK cezasÄ±na, yÄ±lbaÅŸÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±nda Victoria's Secret mankenlerinin Türk müziÄŸi eÅŸliÄŸinde dans etmesi ve görüntülerdeki "bir gelenek devam ediyor" anonsunun neden olduÄŸu belirtiliyor.

"ÇOCUKLAR RAHATSIZ EDÄ°LMEKTEDÄ°R" ÅžÄ°KAYETÄ° YAPILDI

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi Fen Ä°ÅŸleri Dairesi'nde Åžube Müdürü olarak görev yapan Muhammet Mahmud Ötegen, "Bu reklamda Victoria's Secret Fashion Show mankenleri yer almakta, kÄ±yafetleri ve danslarÄ± ile dansözvari oyunlar yayÄ±nlandÄ±klarÄ± saat dilimine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda uygun olmayan bir içerik olarak bizleri ve aileleri, çocuklarÄ± rahatsÄ±z etmektedir" ÅŸikayeti ile RTÜK'e baÅŸvurdu.

OY ÇOKLUÄžUYLA UYARI CEZASI VERÄ°LDÄ°

RTÜK, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunda, "Reklam yayÄ±nÄ±, hem iç çamaÅŸÄ±rlÄ± manken görüntüsü içermesi hem de kullanÄ±lan geleneksel Türk müziÄŸi ve metni ile izleyicilere, YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi iç çamaÅŸÄ±rÄ± defilesi izlenmesi Türk geleneÄŸiymiÅŸ gibi bir imaj içermektedir. YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± saat itibariyle çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülmekte olup, tanÄ±tÄ±m yapÄ±lan programda kullanÄ±lan akÄ±llÄ± iÅŸaretler de bunu göstermektedir" dedi. Bu reklamdan dolayÄ± "çocuk ve gençlerin geliÅŸimlerinin olumsuz etkileneceÄŸini vurgulayan raporda, yayÄ±nlarÄ±n çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar veremeyeceÄŸi ilkesinden dolayÄ± cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. Oy çokluÄŸuyla uyarÄ± cezasÄ± verildi.

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