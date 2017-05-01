Ana Sayfa | MEDYA 01/05/2017 21:50

Esra Erol'un programÄ±nda evlenen fenomen Ã§ift Umre'ye gitti

Esra Erol

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nda evlenen Caner Erkin Ã§ifti Umre ziyaretinde bulundu

Esra Erol'un izdivaç programÄ±nda dünya evine giren Caner ve Berke, nikahÄ±n ardÄ±ndan Umre ziyaretine gittiler. Çiftin Umre'den ilk görüntüleri Esra Erol'la Evlen Benimle programÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. Nikah sonrasÄ± Caner ve Berke, Umre ziyaretine gitti. Daha önce de baÅŸkalarÄ±yla Umre'ye giden Caner ve Berke, ikinci Umre'lerini çift olarak yaptÄ±lar.

"CANLER'LE GELMEK BAÅžKA OLDU"

Esra Erol'a telefonla baÄŸlanan Berke "Esra HanÄ±m, herkes için dua ettik burada. Önce ailemiz geldi aklÄ±mÄ±za, onlar için dua ettik. ArdÄ±ndan da inanÄ±n hemen siz geldiniz aklÄ±mÄ±za. Sizin için, eÅŸiniz ve çocuklarÄ±nÄ±z için Allah'a dua ettik. Allah sizden razÄ± olsun, ne kadar teÅŸekkür etsek sizlere az. Rabbim herkese bu duyguyu yaÅŸatsÄ±n. Buraya ikinci kes geliyorum ama Caner'le gelmek bir baÅŸka oldu" dedi. Caner ise "daha önce de geldim ama bu sefer Berke ile geldim. Hep istiyordum onunla buraya gelmeyi. Åžimdi karÄ±mla geldim, ilerde inÅŸallah çocuÄŸumla da geleceÄŸim." dedi.

 

 

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