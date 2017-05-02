Ana Sayfa | MEDYA 02/05/2017 11:41

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n 67. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde masanÄ±n lideri kim olacak

EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 67. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

BaÅŸrollerini Oktay Kaynarca, Deniz ÇakÄ±r, Sanem Çelik ve TarÄ±k ÜnlüoÄŸlu’nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile 2 MayÄ±s 2017 SalÄ± akÅŸamÄ± saat 20:00'da Atv'de ekrana gelecek. 

 

 

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Henüz Rüstem'in kardeÅŸini öldürmesinin ÅŸokunu atlatamayan masa üyeleri, Ünal Kaplan'Ä± karÅŸÄ±larÄ±nda gördüklerinde bir kere daha sarsÄ±lÄ±rlar.HÄ±zÄ±r'Ä±n planlarÄ± yaÅŸanan beklenmedik geliÅŸmeler sebebiyle sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Yeni plan Rüstem'i hayatta bÄ±rakÄ±p arkasÄ±ndakilerin kim olduÄŸunu ve haklarÄ±nda neler bildiklerini öÄŸrenmek doÄŸrultusunda olacaktÄ±r. Davut'un planlarÄ± ise gayet yolundadÄ±r. Masada bir dehÅŸet dengesi kurarak, üç büyük gücü birbirleriyle uzlaÅŸmadan iÅŸ yapamaz hale getirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.Bu durum Ünal düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± için bir bahane olacaktÄ±r. Åžimdi asÄ±l merak konusu ise dengelerin alt üst olacaÄŸÄ± bu dönemde masadaki gücün kimin elinde olacaÄŸÄ±dÄ±r. Gizli iÅŸ çevirmeden duramayan HÄ±zÄ±r, Tipi ile eski aÅŸkÄ± Gönül'ün karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan da çÄ±kar. Emine'nin karÅŸÄ± olduÄŸu iliÅŸki için bu kez Meryem devreye girer.Suzi, Hayriye Ana tarafÄ±ndan sorguya çekilir ve duygularÄ±nÄ± itiraf eder. Nihayet duygularÄ±yla yüzleÅŸen Ä°lyas da sevdiÄŸini kabul edecektir. Ä°lk kez bu kadar keyifli olan ikiliyi günün sonunda kötü bir sürpriz beklemektedir.

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