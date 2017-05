Anne dizisinin 26. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Zeynep tekrar hastanÄ±yor

Star TV'nin hüzünlü dizisi Anne 26. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Anne dizisi 26. yeni bölüm fragmanında hastalıkla cebelleşen Zeynep, mutlu olmak için büyük bir mücadele vermektedir. Yaşadığı rahatsızlığın ardından Anne dizisi 26. yeni bölüm fragmanında Zeynep'in bitkinliği yüzünden okunmaktadır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hastalık Zeynep’in peşini bırakmıyor

Zeynep sağlığına kavuşarak herkesin yüzünü güldürmüşken doktordan gelen haber kafalarda soru işareti yaratır. Uzun süre komada kalmış biri olarak Zeynep’in tetkikleri endişe vericidir. Hastalık sürecinden kalma bir hasardan söz edilir. Henüz bu hasarın sonuçları tam olarak kestirilemese de Zeynep hayatının tehlikede olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.Zeynep bu durumu Sinan dışında aileden kimseye söylemez. Zeynep’ten sakladığı sırla her geçen gün vicdanı ağırlaşan Sinan ise Zeynep’in kritik durumunu da öğrenince bocalar. Turna’nın ölmediği gerçeğini çok önceden bildiğini itiraf etmesi kolay olmayacaktır.

Cahide vicdan azabı ile boğuşuyor

Bu sırrın asıl mimarı Cahide ise geçirdiği kalp rahatsızlığını atlatmıştır. Kısa sürede iyileşip hastaneden çıkar. Fakat onu asıl hırpalayan şey hastalığı değil Zeynep’ten sakladıklarıdır. Yaşadığı vicdan azabıyla kontrolünü kaybedecek hale gelir. Gönül’ün sabrını taşıracak davranışlar sergiler. Her zaman ılımlı, sakin olmaya çalışan Gönül, verdiği tepkiyle herkesi şaşırtır.Zeynep, başıma her an her şey gelebilir, duygusuyla Turna’yla vakit geçirmenin, ona güzel anılar bırakmanın yollarını arar. Turna ona hala küsken bu pek kolay olmayacak gibidir.

Zeynep, Turna ve Hasan için çıkış yolu arıyor

Şule’nin işten kovulması Cengiz’le aralarındaki gerilimi adım adım yükseltir. Kavga sırasında Şule’nin Necmi’yle arasında geçenlerden söz etmesi Cengiz’i çıldırtır. Hiç şüphesiz bunun faturası da yine Turna ve Hasan’a çıkar. Çocukların yaşadığı sefalet bir kez daha gözler önüne serilir. Bunu anlayan Zeynep hemen harekete geçecektir. Çocuklar için bir kurtuluş yolu arar. Fakat yaptığı şey hiç tahmin etmeyeceği sonuçlar doğuracaktır. Yaşanan sürpriz gelişmeler Zeynep ve Turna’yı bir kez daha karşı karşıya getirir.