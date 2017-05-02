Anne dizisinin 26. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Zeynep tekrar hastanÄ±yor

Star TV'nin hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ dizisi Anne 26. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Anne dizisi 26. yeni bölüm fragmanÄ±nda hastalÄ±kla cebelleÅŸen Zeynep, mutlu olmak için büyük bir mücadele vermektedir. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Anne dizisi 26. yeni bölüm fragmanÄ±nda Zeynep'in bitkinliÄŸi yüzünden okunmaktadÄ±r.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK?

HastalÄ±k Zeynep’in peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor

Zeynep saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸarak herkesin yüzünü güldürmüÅŸken doktordan gelen haber kafalarda soru iÅŸareti yaratÄ±r. Uzun süre komada kalmÄ±ÅŸ biri olarak Zeynep’in tetkikleri endiÅŸe vericidir. HastalÄ±k sürecinden kalma bir hasardan söz edilir. Henüz bu hasarÄ±n sonuçlarÄ± tam olarak kestirilemese de Zeynep hayatÄ±nÄ±n tehlikede olduÄŸu gerçeÄŸiyle yüzleÅŸmek zorunda kalÄ±r.Zeynep bu durumu Sinan dÄ±ÅŸÄ±nda aileden kimseye söylemez. Zeynep’ten sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rla her geçen gün vicdanÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸan Sinan ise Zeynep’in kritik durumunu da öÄŸrenince bocalar. Turna’nÄ±n ölmediÄŸi gerçeÄŸini çok önceden bildiÄŸini itiraf etmesi kolay olmayacaktÄ±r.

Cahide vicdan azabÄ± ile boÄŸuÅŸuyor

Bu sÄ±rrÄ±n asÄ±l mimarÄ± Cahide ise geçirdiÄŸi kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±sa sürede iyileÅŸip hastaneden çÄ±kar. Fakat onu asÄ±l hÄ±rpalayan ÅŸey hastalÄ±ÄŸÄ± deÄŸil Zeynep’ten sakladÄ±klarÄ±dÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± vicdan azabÄ±yla kontrolünü kaybedecek hale gelir. Gönül’ün sabrÄ±nÄ± taÅŸÄ±racak davranÄ±ÅŸlar sergiler. Her zaman Ä±lÄ±mlÄ±, sakin olmaya çalÄ±ÅŸan Gönül, verdiÄŸi tepkiyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±r.Zeynep, baÅŸÄ±ma her an her ÅŸey gelebilir, duygusuyla Turna’yla vakit geçirmenin, ona güzel anÄ±lar bÄ±rakmanÄ±n yollarÄ±nÄ± arar. Turna ona hala küsken bu pek kolay olmayacak gibidir.

Zeynep, Turna ve Hasan için çÄ±kÄ±ÅŸ yolu arÄ±yor

Åžule’nin iÅŸten kovulmasÄ± Cengiz’le aralarÄ±ndaki gerilimi adÄ±m adÄ±m yükseltir. Kavga sÄ±rasÄ±nda Åžule’nin Necmi’yle arasÄ±nda geçenlerden söz etmesi Cengiz’i çÄ±ldÄ±rtÄ±r. Hiç ÅŸüphesiz bunun faturasÄ± da yine Turna ve Hasan’a çÄ±kar. ÇocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sefalet bir kez daha gözler önüne serilir. Bunu anlayan Zeynep hemen harekete geçecektir. Çocuklar için bir kurtuluÅŸ yolu arar. Fakat yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸey hiç tahmin etmeyeceÄŸi sonuçlar doÄŸuracaktÄ±r. YaÅŸanan sürpriz geliÅŸmeler Zeynep ve Turna’yÄ± bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirir.