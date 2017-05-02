Ana Sayfa | MEDYA 02/05/2017 22:22

Efsane dizi geri dÃ¶nÃ¼yor

tÃ¼rk malÄ±

7 yÄ±l Ã¶nce yayÄ±mlanan TÃ¼rk MalÄ± dizisi ekranlara aynÄ± kadroyla taÅŸÄ±nacak

Show TV ekranlarÄ±nda 2010 yÄ±lÄ±nda yayÄ±nlanan Türk MalÄ± dizisi, ekranlara geri dönüyor. 7 yÄ±l önce yayÄ±nlanan ve baÅŸrollerinde Åžafak Sezer ve Binnur Kaya'nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± dizi Star TV ekranlarÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na gelecek.

 

 

 

Star TV'nin Instagram hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda "Erman Kuzu ekranlara dönüyor! Åžafak Sezer Türk MalÄ± aile komedisiyle yakÄ±nda Star'da!" denildi. Bu açÄ±klamaya göre yeniden yayÄ±nlanacak dizide, Binnur Kaya'nÄ±n olup olmayacaÄŸÄ± ise merak konusu oldu.

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