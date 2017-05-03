ErdoÄŸan AK Parti'ye yeniden Ã¼ye olarak otoritesini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak istedi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼n AK Parti'ye yeniden Ã¼ye olmasÄ± Guardian'da geniÅŸ yer buldu

Guardian'Ä±n Ä°stanbul'daki Türkiye muhabiri Kareem Shaheen'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan haberde, ErdoÄŸan'Ä±n bu ay yapÄ±lacak olaÄŸanüstü kongrede AKP Genel BaÅŸkanÄ± seçilmesinin beklendiÄŸi belirtiliyor.

Guardian'daki haberde, ErdoÄŸan'Ä±n dün AKP'ye üyelik formunu imzalamasÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan ÅŸu cümleler de yer alÄ±yor:

"Kurucusu olduÄŸum partime, yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugün yeniden dönüyorum."

Haberden bazÄ± satÄ±rlar ÅŸöyle:

"Türkiye'de seçmenler ülkeyi parlamenter demokrasiden baÅŸkanlÄ±k sistemi ile yönetilen bir cumhuriyete dönüÅŸtürecek anayasa deÄŸiÅŸikliklerini geçen ay az farkla onayladÄ±. DeÄŸiÅŸiklikler ErdoÄŸan'a iki dönem daha cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olma imkanÄ± veriyor. Bu durumda kendisinin 2029'a dek güçlü bir ÅŸekilde yürütmenin baÅŸÄ±nda olmasÄ± mümkün.

"DeÄŸiÅŸikliklerle Meclis'in önemli denetim yetkileri ortadan kalkÄ±yor. BaÅŸbakanlÄ±k makamÄ± ile birlikte...

"CumhurbaÅŸkanÄ±, AKP kadrolarÄ±yla doldurulmuÅŸ itaatkar bir parlamento ile çalÄ±ÅŸacak, yargÄ± üzerinde neredeyse tam kontrolü olacak bu da ErdoÄŸan'Ä±n yönetimin tüm alanlarÄ±ndaki hakimiyetini pekiÅŸtirecek."

'ErdoÄŸan AKP üzerindeki etkisini muhafaza etti'

Guardian, Türkiye'de cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan geçmiÅŸte tarafsÄ±z olmalarÄ±nÄ±n beklendiÄŸini, son anayasa deÄŸiÅŸiklikleri ile ise onlarÄ±n partileriyle iliÅŸkilerinin kesilmesi hükmünün kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.

ErdoÄŸan'Ä±n, Türkiye'nin doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor Guardian. Onun 2014'te ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± AKP ve partinin milletvekili adaylarÄ± üzerindeki etkisini hep koruduÄŸunu da ekliyor.

Haber ÅŸu satÄ±rlarla sürüyor:

"ErdoÄŸan zaman zaman anayasal normlara aykÄ±rÄ± davrandÄ±, seçmenlere kendi vizyonunu destekleyen kiÅŸilere oy vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

"CumhurbaÅŸkanÄ±, partisinin genel baÅŸkanÄ± da olarak, milletvekili adaylarÄ± üzerindeki kontrolünün daha da artÄ±racak. 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini kazanmasÄ± ve partisinin aynÄ± yÄ±l Meclis'te çoÄŸunluÄŸunu muhafaza etmesi halinde, programÄ±nÄ±n aynen uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak."

Guardian'daki haberin sonunda ise iki hatÄ±rlatma var.

Bunlardan ilki yaklaÅŸÄ±k 150 medya mensubunun demir parmaklÄ±klar ardÄ±nda olduÄŸu Türkiye'nin, dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduÄŸu ülkeye dönüÅŸmesi.

DiÄŸeri ise Türkiye'nin en büyük üç ÅŸehri Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'de referandumdan çÄ±kan "HayÄ±r" sonucuna karÅŸÄ±n, baskÄ±cÄ± önlemlerin oylamadan sonra iki hafta boyunca sürmesinin, ErdoÄŸan'Ä±n parçalanmÄ±ÅŸ toplumu bütünleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± yönündeki umutlarÄ± boÅŸa çÄ±karmasÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe