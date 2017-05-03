TÃ¼rkiye mÃ¼ltecilere yardÄ±m eden uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ± Ã¼lkeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor

Ä°ngiliz Times gazetesinde yer alan habere gÃ¶re TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ltecilere yardÄ±m eden bazÄ± uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

Times'Ä±n Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in Alanya'dan gönderdiÄŸi haber, kÄ±smen Ä°ngiliz hükümeti tarafÄ±ndan finanse edilen bir yardÄ±m kuruluÅŸunun Türkiye'deki faaliyetlerine son vermeye zorlandÄ±ÄŸÄ± bilgisi ile baÅŸlÄ±yor.

Söz konusu yardÄ±m kuruluÅŸu, ABD merkezli International Medical Corps (IMC).

Times'taki haberden bazÄ± satÄ±rlar ÅŸöyle

"IMC'nin Gaziantep'teki bürolarÄ± 20 Nisan'da basÄ±ldÄ±. YardÄ±m kuruluÅŸunun aralarÄ±nda bir Ä°ngiltere bir de Ä°rlanda vatandaÅŸÄ±nÄ±n bulunduÄŸu dört personeli sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Suriyeli 11 çalÄ±ÅŸan ise bir gözetim merkezine kondu, kendilerine ülkelerine geri gönderilebilecekleri söylendi.

Haberde yetkililerin tüm IMC personelinin Türkiye'de izinsiz çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledikleri belirtiliyor.

'Hepsinin gerekli izinleri vardÄ±'

Times'a konuÅŸan eski bir personel ise durumun bu olmadÄ±ÄŸÄ±nda Ä±srarlÄ±:

"Hepsinin gerekli izinleri vardÄ± ama karakola götürüldüler. Gaziantep'te yabancÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸma izni almalarÄ± mümkün deÄŸil. Zira bu izinler Antakya'da veriliyor. Yetkililer ise çalÄ±ÅŸma izinleri baÅŸka bir kentte verildiÄŸi için, yardÄ±m kuruluÅŸu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n kurallara uymadÄ±klarÄ±nÄ± söylediler."

Haberde Gaziantep'in 6 yÄ±ldan uzun süredir Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± için önemli bir merkeze dönüÅŸtüÄŸü, hükümetin baÅŸta sÄ±nÄ±r bölgesinde bu kuruluÅŸlarÄ± dikkate almadÄ±ÄŸÄ± son dönemde ise onlara kayÄ±t olma ve personeli için çalÄ±ÅŸma izni alma koÅŸulu getirdiÄŸi belirtiliyor.

IMC, Türkiye'deki faaliyetlerine 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YardÄ±m kuruluÅŸu, geçen yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 85 bin Suriyeliye tÄ±bbi ve sosyal hizmetler verdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Mercy Corps'un faaliyetleri de durdurulmuÅŸtu

Times, Gaziantep merkezli bir diÄŸer Amerikan yardÄ±m kuruluÅŸu Mercy Corps'un faaliyetlerinin de Mart ayÄ±nda durdurulduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor.

BazÄ± AvrupalÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da aynÄ± muameleye maruz kaldÄ±klarÄ±, bazÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n artÄ±k operasyonlarÄ±n geniÅŸleyebilceÄŸi korkusu ile evden çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yazÄ±yor haberde.

'Gaziantep büyük bir hapishaneye dönüÅŸüyor'

Times'a konuÅŸan Suriyeli bir yardÄ±m kuruluÅŸu çalÄ±ÅŸanÄ± ise ÅŸöyle konuÅŸuyor:

"Gaziantep, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ± için büyük bir hapishaneye dönüÅŸüyor. Kimse ne olup bittiÄŸini bilmiyor."

Times'taki haberde, dün partisine yeniden katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n referandum sonrasÄ± bürokraside büyük bir tasfiyeye giriÅŸtiÄŸine; Türkiye'de geçen yÄ±lki darbe giriÅŸimi sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na, 130 bin kiÅŸinin de görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸiniliyor.

Kaynak: BBC Türkçe