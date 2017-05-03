DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼nÃ¼'nde TÃ¼rkiye ne durumda

UluslararasÄ± beÅŸ Ã¶rgÃ¼t TÃ¼rkiye'yle ilgili basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde rapor hazÄ±rladÄ±

Bugün 3 MayÄ±s Dünya BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Günü. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in ilan ettiÄŸi günde dünya çapÄ±nda basÄ±n özgürlüÄŸünün önemine dikkat çeken etkinlikler düzenleniyor.

Peki Türkiye Dünya BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Günü'nde nasÄ±l gözüküyor? Bunu anlamak için basÄ±n özgürlüÄŸü üzerine çalÄ±ÅŸan beÅŸ uluslararasÄ± örgütün; SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler, Freedom House, UluslararasÄ± Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü'nün Türkiye'yle ilgili raporlarÄ±nÄ± inceledik.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler: 180 ülke arasÄ±nda 155.

BasÄ±n özgürlüÄŸünün güçlendirilmesi için dünya çapÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar yürüten sivil toplum kuruluÅŸu SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler, geçen hafta 2017 Dünya BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Endeksi'ni yayÄ±nladÄ±.

Türkiye, geçen yÄ±la göre 4 sÄ±ra daha gerileyerek 180 ülke arasÄ±nda 155'inci sÄ±rada yer aldÄ±. Böylece, Türkiye'nin "kara liste" olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasÄ±na girmesine sadace dört sÄ±ra kaldÄ±.

Son 12 yÄ±lda 56 basamak düÅŸüÅŸ kaydeden Türkiye, geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da "gazetecilik yapmanÄ±n zor olduÄŸu ülkeler" kategorisinde yer aldÄ±.

'Türkiye en ürkütücü ülkelerden biri'

Endeksle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'ye özel bir bölüm ayÄ±ran kuruluÅŸ, Türkiye'yi 'en ürkütücü ülkelerden biri' olarak tanÄ±mladÄ±.

AçÄ±klamada, "Darbe giriÅŸimi hükümetin eleÅŸtirel kalabilen az sayÄ±daki basÄ±n organÄ±nÄ± bir kenara süpürmesinin önündeki son engelleri de kaldÄ±rdÄ±. OlaÄŸanüstü hal ilanÄ± yetkililerin her ay onlarca basÄ±n kuruluÅŸunu bir imzayla kapatmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, farklÄ± seslerin ise yalnÄ±zca çok az satan gazetelere sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±na yol açtÄ±" denildi.

KuruluÅŸ ayrÄ±ca, 100'ü aÅŸkÄ±n gazetecinin tutuklu olmasÄ±nÄ±n Türkiye'yi "dünyanÄ±n en büyük gazeteci hapishanesine dönüÅŸtürdüÄŸünü vurguladÄ±.

Endekste beÅŸ ayrÄ± kategori bulunurken Türkiye'nin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± kategori en kötü dördüncü kategori.

Bu yÄ±lki gerilemeyle birlikte Türkiye'nin en kötü kategoride bulunan ve kara liste olarak adlandÄ±rÄ±lan ülkelerle arasÄ±nda yalnÄ±zca dört ülke kaldÄ±.

Freedom House: 198 ülke arasÄ±nda 163.

ABD merkezli insan haklarÄ± örgütü Freedom House da geçen hafta, 2016'da Türkiye'deki basÄ±n özgürlüÄŸü hakkÄ±nda yaÅŸananlarla ilgili hazÄ±rlamakta olduÄŸu raporun özetini yayÄ±nladÄ±.

Freedom House'a göre Türkiye 2016'da basÄ±n özgürlüÄŸünün en fazla gerilediÄŸi 3. ülke oldu.

2013'e kadar Türkiye basÄ±nÄ±nÄ± "kÄ±smen özgür" olarak tanÄ±mlarken o yÄ±ldan itibaren özgür olmayan ülkeler kategorisinde deÄŸerlendiriyor.

Örgüte göre 2016'da Türkiye basÄ±n özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan 198 ülke ve bölge arasÄ±nda 163. sÄ±rada yer aldÄ±.

BasÄ±n özgürlüÄŸünün en kötü olduÄŸu duruma 100, en iyi olduÄŸu duruma 0 puan veren Freedom House'a göre Türkiye 2009'dan beri her yÄ±l aralÄ±ksÄ±z gerileyerek 50 puandan 76 puana düÅŸtü.

Bu örgütün Türkiye'yi deÄŸerlendirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l olan 2002'den beri ulaÅŸÄ±lan en kötü puan oldu.

Türkiye en iyi puana 48 ile 2006 yÄ±lÄ±nda eriÅŸmiÅŸti.

Örgüt, raporunda Türkiye'de 150'den fazla basÄ±n kuruluÅŸunun hükümet tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 150 gazetecinin cezaevinde tutulduÄŸunu, 2 bin 700 gazetecinin iÅŸini kaybettiÄŸini, 54 gazetecinin mülklerine el koyulduÄŸunu ve çok sayÄ±da gazetecinin pasaportlarÄ±na el koyularak ülkeyi terk etmelerinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü: Mahkumiyet olmaksÄ±zÄ±n cezalandÄ±rma

UluslararasÄ± Af Örgütü ise bugün yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporunda "Türkiye hükümetinin medya üzerindeki baskÄ±sÄ±, bu baskÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan 'gazeteciliÄŸin ölümü' olarak nitelendirilmesine sebep olacak kadar aÄŸÄ±r" ifadelerini kullanÄ±yor:

"UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye'deki gazetecilerin ve diÄŸer medya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n rutin olarak ve uzun sürelerle tutuklu yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±n mahkûmiyet kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n cezalandÄ±rma anlamÄ±na geldiÄŸi kanaatindedir.

"Giderek artan bir ÅŸekilde itaatkârleÅŸen medyada muhalif seslerin kendilerini duyurmasÄ± daha da güç bir hale geldi. Hükümet tarafÄ±ndan eleÅŸtirel olarak deÄŸerlendirilen görüÅŸleri ifade eden herkes internet üzerinden tehdit, gözdaÄŸÄ± ve taciz, cezai kovuÅŸturmalar, gözaltÄ±, iÅŸten çÄ±karÄ±lma veya sansüre maruz kalma tehlikesi altÄ±nda bulunuyor."

Af Örgütü, Kürt basÄ±nÄ±nÄ±n "yok edildiÄŸini" belirtirken "Gerek Türkiye içinde gerekse de Türkiye dÄ±ÅŸÄ±nda etkili mevkilerde bulunan herkesin, geçtiÄŸimiz aylarda ve yÄ±llarda medya üzerindeki yÄ±kÄ±cÄ± ve yoÄŸunlaÅŸan baskÄ±nÄ±n sona ermesi için Türkiye'ye baskÄ±da bulunma sorumluluÄŸu vardÄ±r" ifadelerine yer veriyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi: Hapisteki gazetecilerin üçte biri Türkiye'de

Dünya genelinde gazetecileri destekleyen Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre (CPJ) Türkiye dünya genelindeki hapisteki gazetecilerin üçte birine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

"Türkiye'de medya özgürlüÄŸü 2016 baÅŸÄ±nda da yetkililerin gazetecileri hapsettiÄŸi, taciz ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi, medya organlarÄ±na el koyduÄŸu ortamda halihazÄ±rda kuÅŸatma altÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullanan CPJ, hapisteki gazetecilerin dosyalarÄ±na getirilen gizlilik kararlarÄ±nÄ±n da ÅŸeffaflÄ±k hakkÄ±nda büyük bir sorun oluÅŸturduÄŸunu belirtiyor.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü: Devlet denetlenemez hale geldi

ABD Merkezli Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü ise Türkiye'de 2016 yaÅŸananlarÄ± "BasÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik amansÄ±z saldÄ±rÄ±lar devleti denetlenmekten koruyor" diye niteliyor.

Hükümetin "eleÅŸtirel gazeteciliÄŸe karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± derinleÅŸtirdiÄŸini" belirten örgüt Türkiye'yle ilgili ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor:

"EleÅŸtirel gazeteciliÄŸe yönelik saldÄ±rÄ±lar 2014'te sertleÅŸtiyse de, Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸiminden sonra iyiden iyiye artarak, Türkiye halkÄ±nÄ±n ülkede yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda ulusal gazete, radyo ve televizyonlardan edinebileceÄŸi baÄŸÄ±msÄ±z bilgi akÄ±ÅŸÄ±na eriÅŸimini engelledi.

"Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü baskÄ±larÄ±n hedefinde yalnÄ±zca hükümetin Temmuz darbe giriÅŸiminin de sorumlusu olan bir terör örgütü olduÄŸunu iddia ettiÄŸi Gülen hareketiyle baÄŸlantÄ±lÄ± medya ve gazeteciler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± zamanda Kürt basÄ±nÄ±, Cumhuriyet Gazetesi ve gazetede çalÄ±ÅŸan gazeteciler gibi hükümeti eleÅŸtiren seslerin de olduÄŸunu tespit etti.

"Özgür ve baÄŸÄ±msÄ±z basÄ±n, siyasi hayatÄ±n iÅŸlemesi için gerekli olan fikirlerin, düÅŸüncelerin ve bilginin özgürce yayÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur ve yürütme makamlarÄ± ile onlarla iliÅŸkide olan güçlü aktörlerin üzerinde önemli bir kontrol mekanizmasÄ± olarak hizmet eder. Türkiye hükümetinin basÄ±n özgürlüÄŸünü erozyona uÄŸratmasÄ± Türkiye'ye ve demokrasisine olduÄŸu kadar uluslararasÄ± itibarÄ±na da zarar veriyor"

Örgütün Türkiye'ye tavsiyesi ise ÅŸöyle oldu:

Türkiye hükümeti mesleklerini veya iddia edilen baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± bahane ederek gazetecileri gözaltÄ±na almayÄ± ve yargÄ±lamayÄ± sona erdirmeli;

OlaÄŸanüstü hal döneminde basÄ±na yönelik her türlü kapatmanÄ±n ancak hukuk kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde ve son çare olarak uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±;

Gazetecilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± kÄ±namalÄ± ve zamanÄ±nda ve etkin soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmeli;

BasÄ±nÄ± kayyÄ±mlarÄ±n yönetimine vermek amacÄ±yla Ceza Kanunu'nu kötüye kullanmaktan vazgeçmeli ve Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nu uluslarasÄ± insan haklarÄ± yükümlülükleriyle uyumlulaÅŸtÄ±rmalÄ±dÄ±r.

Kaynak: BBC Türkçe