Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Ã¶zetleri 4 MayÄ±s 2017

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin'in SoÃ§i'de yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve Suriye'de "gÃ¼venli bÃ¶lgeler" oluÅŸturulmasÄ± Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan baÅŸlÄ±ca haberler arasÄ±nda yer alÄ±yor

Daily Telegraph'daki Josie Ensor imzalÄ± haberde, Türkiye ve Rusya'nÄ±n uzun süre Suriye konusunda karÅŸÄ±t görüÅŸleri savunduklarÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.Haberde ÅŸimdi ise iki ülke liderlerinin Suriye'de hassas ateÅŸkesi güçlendirmek istediklerinin altÄ± çiziliyor.Putin ve ErdoÄŸan'Ä±n bu noktada Suriye'de "güvenli bölgeler" oluÅŸturulmasÄ±nda anlaÅŸtÄ±klarÄ± belirtiliyor.

'Dört güvenli bölge'

Daily Telegraph'Ä±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir taslak belgeye göre söz konusu "güvenli bölgelerin" muhaliflerin kontrolündeki Ä°dlib vilayetinde, Humus kentinin kuzeyinde, DoÄŸu Guta'da ve Suriye'nin güneyinde oluÅŸturulmasÄ± planlanÄ±yor.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamen durmasÄ± halinde, önerilen bu alanlarÄ±n "uçuÅŸa yasak bölgeler" olmasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti.

Daily Telegraph gazetesi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n da daha önce bu yönde bir plana destek vereceÄŸini söylediÄŸini hatÄ±rlatÄ±yor.

Gazete, Suriyeli muhaliflerin ise mevcut ÅŸekliyle plana karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± da yazÄ±yor.

Muhalifler, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da süren görüÅŸmelere katÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±, sivillere yönelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü gerekçe göstererek askÄ±ya almÄ±ÅŸlardÄ±.

Times: Muhalifler ülke çapÄ±nda ateÅŸkes istiyor

Ä°ngiliz Times gazetesi de bugünkü haberinde Putin ve ErdoÄŸan'Ä±n aynÄ± fikirden bahsedip bahsetmedilerinin net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor.

Gazete bu yorumuna gerekçe olarak ErdoÄŸan'Ä±n "çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgeleri" ifadesini kullanmasÄ±nÄ± ve Ä°dlib dÄ±ÅŸÄ±nda Türkiye-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda tek bir alana atÄ±fta bulunmasÄ±nÄ± gösteriyor.

Times da Daily Telegraph gibi Astana görüÅŸmelerinde dört ayrÄ± bölgeden bahsedildiÄŸini; Rusya'nÄ±n bu gölgelerde güvenliÄŸi Ä°ran ve Türkiye ordularÄ±yla birlikte saÄŸlamayÄ± önerdiÄŸini vurguluyor.

Gazete halen planÄ± kabul edilemez bulan muhaliflerin ise ülke çapÄ±nda ateÅŸkes istediklerini belirtiyor.

FT: ABD, DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± Astana'ya gönderdi

Financial Times'taki haberde ise ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile telefon görüÅŸmesinde "güvenli bölgeler" konusunun tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve dün Soçi'de yapÄ±lan çaÄŸrÄ± sonrasÄ± Amerikan yönetiminin DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Stuart Jones'u gözlemci olarak Astana'ya gönderdiÄŸi vurgulanÄ±yor.

Gazete ayrÄ±ca Rusya'nÄ±n son önerilerinin, geçen ayki Moskova gezisi sÄ±rasÄ±nda, Suriye'de "geçici istikrar bölgeleri" oluÅŸturulmasÄ±nÄ± öngören ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±nkilerle örtüÅŸtüÄŸüne de dikkat çekiyor.