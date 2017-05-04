Malezya'nÄ±n iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± iade etmemesi kaygÄ±larÄ± arttÄ±rÄ±yor

New York merkezli insan haklarÄ± kuruluÅŸu Human Rights Watch (Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼) Malezya hÃ¼kÃ¼metine Ã¼lkede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Turgay Karaman ve Ä°hsan Aslan'Ä± TÃ¼rkiye'ye iade etmeme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Guardian'da geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

Guardian'Ä±n internet sitesindeki haber, gazetenin GüneydoÄŸu Asya muhabiri Oliver Holmes'un imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Haberde, Turgay Karaman ve Ä°hsan Aslan'Ä±n zorla Türkiye'ye gönderilebilecekleri belirtiliyor.GözaltÄ±na alÄ±nanlardan Turgay Karaman bir okulun müdürü. Ä°hsan Aslan ise iÅŸ adamÄ±.

Üst düzey polis yetkilisi Kalid Ebu Bekir, Turgay Karaman ve Ä°hsan Aslan'Ä±n "Malazya'nÄ±n güvenliÄŸini tehdit eden faaliyetlere katÄ±lÄ±rken yakalandÄ±klarÄ±nÄ±" açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu açÄ±klamanÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Guardian'daki haberde, Türkiye'nin geçen yÄ±lki darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Fethullah Gülen'in takipçileri olduklarÄ±ndan ÅŸüphenilen kiÅŸilere odaklandÄ±ÄŸÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda muhalif olduklarÄ± iddia edilen kiÅŸileri takip edip yakalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yazÄ±yor.

New York merkezli insan haklarÄ± kuruluÅŸu Human Rights Watch (Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü) ise Malezya hükümetine iki Türkü hiçbir koÅŸulda zorla sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edip Türkiye'ye iade etmeme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Guardian'daki haberde, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü Asya Direktör YardÄ±mcÄ±sÄ± Phil Robertson'Ä±n ÅŸu iddiasÄ±na yer veriliyor:

"Bu kiÅŸilerin Türkiye'ye dönmeleri halinde, cezaevinde iÅŸkenceye maruz kalacaklarÄ±, resmen suçlanmalarÄ± halinde hiç de adil olmayan ÅŸartlarda yargÄ±lanacaklarÄ± konusunda fazla ÅŸüphe yok."

Malezya: Ä°ki Türkün durumlarÄ± inceleniyor

Malezya'da BaÅŸbakanlÄ±ktan Guardian'a yapÄ±lan açÄ±klamada ise iki Türkün durumlarÄ±nÄ±n incelendiÄŸi söylenmiÅŸ, iade edilip edilmeyecekleri konusunda bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Ekim ayÄ±nda Malezya'nÄ±n Fethullah Gülen ile baÄŸlantÄ±lÄ± 3 kiÅŸiyi Türkiye'ye teslim ettiÄŸini söylemiÅŸti.

Guardian'daki haberde ise Malezya'da gözaltÄ±ndaki iki Türkün, Gülen baÄŸlantÄ±lÄ± kurumlar ile iliÅŸkileri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n netleÅŸmediÄŸi belirtiliyor.

Malezya medyasÄ±nda iki kiÅŸinin de ülkedeki bir uluslararasÄ± okulda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bildirilmiÅŸti.

Guardian, okulun internet sitesinde Gülen'e ya da Hizmet hareketine atÄ±f yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸ. Okul yetkililerinin gazetenin konuyla ilgili bir açÄ±klama yapmalarÄ± talebini geri çevirdiklerini de eklemiÅŸ.

Kaynak: BBC Türkçe