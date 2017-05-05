FlaÅŸ iddia ErdoÄŸan ve Putin Suriye'yi bÃ¶lecek

Ä°ngiliz Times gazetesi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye'yi bÃ¶leceklerini yazÄ±yor

Times'Ä±n Orta DoÄŸu muhabiri Richard Spencer'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan haberin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± da, "ErdoÄŸan ve Putin, güvenli bölgeler ile Suriye'yi bölecek".Haberde dün imzalanan protolokolün, Suriye'deki savaÅŸÄ±n son bulmasÄ± için atÄ±lmÄ±ÅŸ en büyük adÄ±m olabileceÄŸi belirtiliyor.

'Türk askerleri Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±na ilerleyebilir'

Times'a konuÅŸan iki kaynak, varÄ±lan anlaÅŸma sonrasÄ± Türk askerlerinin, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde güvenliÄŸi saÄŸlamak ve El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ± bölgeden uzak tutmak için Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±na ilerleyebileceklerini söylemiÅŸ.

Haber ÅŸöyle devam ediyor:

"Bu, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan için büyük bir risk. Ancak anlaÅŸma, geçici bir çözümün garantörü dÄ±ÅŸ güçlerin ilk kez bir hedefi gerçekleÅŸtirmek uÄŸruna risk alacaklarÄ± anlamÄ±na gelecek...

"Rus güçleri Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä± destekliyor. Rusya'nÄ±n Suriye Özel Temsilcisi de ülkeye gözlemci olarak daha fazla askerin gönderilebileceÄŸini söyledi."

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Stuart Jones da, Trump yönetiminden bugüne kadarki en üst düzey yetkili olarak katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Suriye'nin tümünde yeni bir ateÅŸkes isteyen ve Ä°ran'Ä±n garantörlüÄŸüne karÅŸÄ± çÄ±kan muhalifler ise kabul etmedikleri anlaÅŸmayÄ± "Suriye'yi bölme giriÅŸimi" olarak görüyor.

'Türkiye Ä°dlib'i iÅŸgal edecek, El Kaide'yi püskürtecek'

Times'a konuÅŸan "sivil muhalefetin lider kanadÄ±na yakÄ±n" bir kaynak ise "AsÄ±l önemli olan Türkiye'nin de giriÅŸimde yer almasÄ±" demiÅŸ ve eklemiÅŸ:

'Türkiye Ä°dlib'i iÅŸgal edecek, orada güvenli bir bölge oluÅŸturacak ve El Kaide'yi püskürtecek."

Bir diÄŸer muhalefet kaynaÄŸÄ± ise Türk askerlerinin halen sÄ±nr bölgesinde ve Ä°dlib yakÄ±nlarÄ±nda olduÄŸuna dikkat çekmiÅŸ.

Times'taki haberde Esad rejiminin "Rusya'nÄ±n giriÅŸimini desteklediÄŸi" ancak muhtemelen daha fazla Türk askerinin Suriye'de olmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± belirtiliyor. Haberde ayrÄ±ca Türkiye'nin, IÅžÄ°D'in El Bab'dan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ile sonuçlanan FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± da hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor.

Haberde ayrÄ±ca Türk askerlerinin El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± Tahrir el Åžam örgütünü Ä°dlib vilayetinden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi de vurgulanÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe