Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Financial Times gazetesinin dÄ±ÅŸ haberler baÅŸ yazarÄ± Gideon Rachman, "Trump, ErdoÄŸan ve demokrasiler nasÄ±l Ã¶lÃ¼yor" baÅŸlÄ±klÄ± makale yazdÄ±

Alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ± 'Türkiye'nin otokrasiye kayÄ±ÅŸÄ± ve AmerikalÄ±lar için bir uyarÄ±' olan yazÄ±da Rachman, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n SalÄ± günü gerçekleÅŸecek toplantÄ±da ortak çok fazla nokta bulabileceklerini belirtiyor:

"Ä°kisi de ülkelerini yeniden büyük yapmaya söz veren millyetçi liderler. Ä°kisi de ülke yönetimini bir aile iÅŸine dönüÅŸtürdü, damatlarÄ± Jared Kushner ve Berat Albayrak'a fazlasÄ±yla güveniyorlar.

"Ä°kisi de metropolün eltileri tarafÄ±ndan hor görülse de büyük ÅŸehirlerin dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanlarÄ±n hayranlÄ±ÄŸÄ±na mazharlar. Ä°kisi de ülkelerinin bürokratik yapÄ±sÄ±nÄ± kendilerine karÅŸÄ± komplo kurmakla suçluyor."

'Ä°ki lider arasÄ±ndaki farklarÄ±n sonuçlarÄ±'

YazÄ±sÄ±na "AmerikalÄ±larÄ± en çok Trump ve ErdoÄŸan'Ä±n medya ile mahkemelere karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±ndaki benzerlik korkutmalÄ±" diyerek devam eden Rachman, Trump'Ä±n ana akÄ±m medyayÄ± 'yalan haber' üretmekle suçlarken ErdoÄŸan'Ä±n Türkiye medyasÄ±na karÅŸÄ± 'savaÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±' iddia ediyor.

Trump ile ErdoÄŸan'Ä±n yargÄ±ya karÅŸÄ± da suçlamalarda bulunduÄŸunu aktaran yazar, aralarÄ±ndaki farkÄ±n "ErdoÄŸan'Ä±n ülkesini uzun bir yoldan sonra otokrasiye sürüklediÄŸi, medyayÄ± ve yargÄ±yÄ± ABD'de imkansÄ±z olan bir ÅŸekilde bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" için kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor:"Trump, kendisini memnun etmeyen televizyon sunucularÄ±nÄ± kÄ±namakla sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±rken, ErdoÄŸan hükümeti 120 gazeteciyi mahkum etti.

"Geçen hafta, Cumhuriyet gazetesinin internet editörü OÄŸuz Güven gözaltÄ±na alÄ±nan en son gazeteci oldu.

"Benzer bir ÅŸekilde Trump, FBI'Ä±n baÅŸÄ±ndaki James Comey'yi kovdu, daha önce de ABD Adalet BakanÄ± Vekili Sally Yates'i ve New York'un önde gelen savcÄ±larÄ±ndan Preet Bharara'yÄ± görevden aldÄ±. ErdoÄŸan hükümeti ise geçen yaz olaÄŸanüstü hal ilan edildiÄŸinden beri 4.000'den fazla hakimi ve savcÄ±yÄ± iÅŸinden etti.

"Trump'Ä±n Amerika'sÄ± ve ErdoÄŸan'Ä±n Türkiye'sinin arasÄ±ndaki farklardan kaynaklanan iki sonuç var.

"Ä°lki ve en rahatlatÄ±cÄ± olanÄ±, AmerikalÄ±lar için kiÅŸilerden çok sistem daha büyük önem teÅŸkil ediyor.

"Trump'ta bir otokratÄ±n içgüdüleri olabilir ama Amerika'daki güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve köklü demokrasi geleneÄŸi en kötü eÄŸilimlerin ortaya çÄ±kmasÄ±na engel olacaktÄ±r.

"Türkiye'nin askeri darbelerle dolu tarihi ve demokrasinin askÄ±ya alÄ±nÄ±ÅŸlarÄ± ise kurumlarÄ±nÄ± ABD'ninkilerden daha az dayanaklÄ± kÄ±lÄ±yor.

"Ä°kinci seçenek ise AmerikalÄ±lar için daha az rahatlatÄ±cÄ±. Yeterli bir zaman verildikten sonra herhangi bir demokratik sistem diktatöryel bir liderin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± kÄ±rÄ±lgan bir hale gelebilir.

"ErdoÄŸan 2003 yÄ±lÄ±nda baÅŸbakan oldu ve zamanla ülkesini deÄŸiÅŸtirdi."

'AmerikalÄ±lar için alarm zilleri'

Rachman ayrÄ±ca "ErdoÄŸan'Ä±n bazÄ± özgürlükleri askÄ±ya alÄ±ÅŸÄ±nÄ±n AmerikalÄ±lar için alarm zillerinin çalmasÄ±na yol açmasÄ±" gerektiÄŸini belirtiyor.

Tehlike arz eden durumlardan ilkinin 'lidere baÄŸlÄ±lÄ±k' olduÄŸunu söyleyen Rachman'a göre Türkiye'de ErdoÄŸan'Ä±n güttüÄŸü politikalar partisi tarafÄ±ndan ne olursa olsun desteklendi, aynÄ± ÅŸekilde ABD'de de bazÄ± Cumhuriyetçilerin Trump'a desteÄŸi her kararÄ±nda sürdü.

Rachman ikinci uyarÄ±nÄ±n ise 'ErdoÄŸan'Ä±n terörizm ile iliÅŸkili tehdidi kullanÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söylüyor.

ErdoÄŸan'Ä±n olaÄŸanüstü hal ile birçok kurumun iÅŸleyÅŸini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren yazar, Trump'Ä±n da herhangi bir saldÄ±rÄ±da benzer bir uygulamaya giriÅŸebileceÄŸini aktarÄ±yor.

Ä°ki liderin çok iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen Rachman, buna Trump'Ä±n Suriye'deki Kürtleri silahlandÄ±rmak kararÄ±nÄ±n engel teÅŸkil edebileceÄŸi notunu düÅŸerek yazÄ±sÄ±nÄ±, "AmerikalÄ±lar iki liderin iç meseleleriyle ilgili notlarÄ± kÄ±yaslamaya baÅŸlamamasÄ±nÄ± umut etmeli" diyerek bitiriyor.

Kaynak: BBC Türkçe