Independent gazetesinden yaz tatili iÃ§in Ege BÃ¶lgesi tavsiyesi

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Independent gazetesi bu yÄ±l yaz tatili iÃ§in Ege BÃ¶lgesinin tercih edilmesi gerektiÄŸini yazÄ±yor

I gazetesinde de yayÄ±mlanan ve seyahat yazarÄ± Emma Thomson'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan yazÄ±da, seyahat planÄ± yapan Ä°ngilizlere bu yaz tatil için Türkiye'ye gitme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Thomson yazÄ±sÄ±nda turist sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸmesinin nedenlerini ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: "Ülkenin imajÄ±na darbe vuran geçen yÄ±lki darbe giriÅŸimi, bir dizi terör saldÄ±rÄ±sÄ± ve Türkiye'den Ä°ngiltere'ye yapÄ±lan doÄŸrudan uçuÅŸlarda diz üstü bilgisayar ile tabletlere kabin içi yasaÄŸÄ±".

Haberde Fethiye ve çevresindeki turizm iÅŸletmecilerinin görüÅŸlerine de yer verilmiÅŸ.

Fethiye'deki Yakamoz Otel'in sahibi Mehmet güven gazeteye ÅŸunlarÄ± söylemiÅŸ:

"Ä°ki kötü yÄ±l boyunca hayatta kalabildik ama bir üçüncüsünü atlatmak imkânsÄ±z olur. Sorun ÅŸu ki reklam vermiyoruz. Bu yüzden de turistler sadece kötü haberleri görüyor. Bunu dengeleyecek, gerçeÄŸi gösterecek hiçbir ÅŸey yok".

Fethiye Belediyesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mete Atay ise gazeteye, bu yÄ±l reklama yarÄ±m milyon Türk LirasÄ± ayÄ±racaklarÄ±nÄ± ve daha fazla festival düzenleyeceklerini belirtmiÅŸ.

Thomson yazÄ±nÄ±n bir bölümünde 'Türkiye'nin güney batÄ±sÄ±nÄ± neden ziyaret etmelisiniz' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda Fethiye ve çevresiyle ilgili bilgi aktarÄ±yor.

Yazar, bu bölgeyi cazip kÄ±lan gezilecek yer ve yapÄ±lacak etkinlikleri ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: Likya Yolu, tarihi Kayaköy, PÄ±nara antik kenti, organik ürün pazarlarÄ±, yamaç paraÅŸütü, bisikletle daÄŸ gezisi, su kayaÄŸÄ± ve kÄ±ÅŸ sporlarÄ±.