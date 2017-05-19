Ana Sayfa | MEDYA 19/05/2017 11:14

FlaÅŸ SÃ¶zcÃ¼ Gazetesi sahibi dahil 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

SÃ¶zcÃ¼ gazetesi

SÃ¶zcÃ¼ Gazetesinin sahibi de olmak Ã¼zere 4 kiÅŸi hakkÄ±nda FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸince arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±. SavcÄ±lÄ±ktan alÄ±nan talimat doÄŸrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu 4 kiÅŸinin ikametlerinde arama yaptÄ±.

Ä°nternet sorumlu müdürü Olgun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gazetenin internet sorumlu müdürü Olgun'un gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, gazetenin sahibi Akbay'Ä±n ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi.SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmayÄ±, ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek'', ''CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan'' suçlarÄ±ndan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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