Ana Sayfa | MEDYA 23/05/2017 14:21

Yeni Åžafak Gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarÄ± Akif Emre hayatÄ±nÄ± kaybetti

Akif Emre

Yeni Åžafak Gazetesi kÃ¶ÅŸe yazarlarÄ±ndan 60 yaÅŸÄ±ndaki Akif Emre geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yeni Åžafak Gazetesi köÅŸe yazarÄ± Akif Emre (60), kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.Akif Emre'nin Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± "Haberiyat.com" sitesi sahibi YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Hamit KardaÅŸ, Emre'nin BeÅŸiktaÅŸ'taki ofisinde vefat ettiÄŸini söyledi.

Haber toplantÄ±sÄ± için saat 10.30'da Emre'nin odasÄ±na gittiÄŸi belirten KardaÅŸ, "Odaya girdiÄŸimde koltuÄŸa yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ambulansa haber verdik. 40 dakika boyunca müdahale etti. Ellerinden geleni yaptÄ±lar. Akif beyi kaybettik." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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