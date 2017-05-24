Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 23 MayÄ±s SalÄ± gecesi kim elendi

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen ve kÄ±sa sÃ¼re sonra birincinin belli olacaÄŸÄ± Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam bir yarÄ±ÅŸmacÄ± daha adaya veda etti

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda ilginç bir strateji uygulayan ünlüler takÄ±mÄ± kendi arkadaÅŸlarÄ± adadan gitmesin diye güçlü gördükleri iki adayÄ± eleme potasÄ±na çÄ±kardÄ±lar.Eleme potasÄ±nda Ä°lhan, Adem, Ogeday ve Volkan yer alÄ±rken, elenen yarÄ±ÅŸmacÄ± Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Volkan oldu.

'Asker olarak geldim, asker gibi savaÅŸtÄ±m'

SMS oylarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan elendiÄŸini öÄŸrenen Volkan, kÄ±sa bir açÄ±klamada bulundu. Volkan, Acun IlÄ±calÄ±'ya teÅŸekkürle baÅŸlayan konuÅŸmasÄ±nda dikkat çeken açÄ±klamalar yaptÄ±. 'Öncelikle size ve Survivor ailesine teÅŸekkür ediyorum. Zor bir zamanda geldim ben buraya ve siz bana kucak açtÄ±nÄ±z. Survivor ekibi bana bir kapÄ± açtÄ±. Ben bu ÅŸansÄ± iyi deÄŸerlendirdiÄŸimi düÅŸünüyorum. Bir asker gibi geldim ve asker gibi mücadele verdim ben burda. Benim burda mutlu olduÄŸum en güzel ÅŸey ben dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda ya da burdayken, eÅŸime senin nasÄ±l bir kocan varmÄ±ÅŸ deÄŸilde senin gerçekten karakterli bir kocan varmÄ±ÅŸ. Ya da oÄŸlum bir yere gittiÄŸinde senin baban gerçek bir savaÅŸçÄ±ymÄ±ÅŸ dedirttiÄŸimi düÅŸünüyorum.