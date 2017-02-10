KAVANOZ VE TENÄ°S TOPLARI

Ne zaman yaÅŸamÄ±nÄ±zda birÅŸeyler çekilmez hale gelirse, ne zaman gece gündüz 24 saat çekilmez hale gelirse kavanoz örneÄŸiyle anlatÄ±nlanlarÄ± hatÄ±rlayÄ±nÄ±z. Ä°nsanlarÄ±n canÄ±na tak dediÄŸi, yaÅŸama küstüÄŸü günler olur. ArtÄ±k ölümü bile düÅŸünmeye baÅŸlar. Ä°ÅŸte o karamsarlÄ±k günÅŸlerinizde anlatacaÄŸÄ±m kavanoz öyküsünü hatÄ±rlayÄ±nÄ±z.

Bir gün bir felsefe profesörü elinde malzemelerle derse gelir. Ders baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hiçbir ÅŸey söylemeden eline büyükçe bir kavanoz alÄ±r. Sonra kavanozu aÄŸzÄ±na kadar masa tenisi toplarÄ±yla doldurur. ArdÄ±ndan öÄŸrencilerine kavanozun dolup dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorar. Bütün öÄŸrenciler kavanozun dolduÄŸunu söylerler.Bunun üzerine profösör baÅŸka bir kaptan aldÄ±ÄŸÄ± çakÄ±l taÅŸlarÄ±nÄ± kavanoza döker. ÇakÄ±l taÅŸlarÄ± toplarÄ±n arasÄ±ndaki boÅŸluklarÄ± doldurmuÅŸtur. ÖÄŸrencilerine tekrar kavanozun dolup dolmadÄ±ÄŸnÄ± sorar. ÖÄŸrenciler hep bir aÄŸÄ±zdan dolduÄŸunu söylerler. Bu sefer profösör masanÄ±n üzerindeki kutudan kavanoza kumlarÄ± boÅŸaltmaya baÅŸlar.

Tabi ki kumlarda çakÄ±l taÅŸlarÄ±nÄ±n arasÄ±ndaki boÅŸluklarÄ±n doldurur. Profesör yine öÄŸrencilerine kavanozun dolup dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorar. ÖÄŸrencilerde yine hep bir aÄŸÄ±zdan kavanozun dolduÄŸunu söylerler. Profösör bu seferde masanÄ±n altÄ±nadn iki kahve fincanÄ± çÄ±karÄ±r. Profesör bu seferde fincanlarÄ±n içindeki kahveyi kavanozun içine yavaÅŸ yavaÅŸ boÅŸaltÄ±r. Kahve de kumlarÄ±n arasÄ±ndaki boÅŸluklarÄ± doldurur. ÖÄŸrenciler bu sefer gülmeye baÅŸlarlar.

ArdÄ±ndan profösör öÄŸrencilere dönerek bu kavanoz sizin hayatÄ±nÄ±zdÄ±r. Tenis toplarÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ±n önemli ÅŸeylerdir Yani yaÅŸamÄ±nÄ±z, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z, çevreniz gibi. DiÄŸer ÅŸeyleri kaybetsenizde bunlar yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± sürdürmenize yeter. ÇakÄ±l taÅŸlarÄ±ysa sizin için daha az önemi olan ÅŸeylerdir. Yani eviniz, arabanÄ±z, iÅŸiniz gibi. Bunlar gider. Bir gün geri gelir. Kum ise hayatÄ±nÄ±zdaki daha az önemli ÅŸeylerdir. EÄŸer kavanoza önce kumlarÄ± doldurursanÄ±z Tenis toplarÄ±na yer kalmaz. AynÄ± ÅŸey yaÅŸamÄ±nÄ±z içinde geçerlidir. Vaktinizi ufak tefek ÅŸeylere harcamayÄ±nÄ±z. Çünkü böyle uyaparsanÄ±z önemli ÅŸeylere zamanÄ±nÄ±z kalmayacaktÄ±r. ÇocuklarÄ±nÄ±zla oynayÄ±nÄ±z.nSaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za önem veriniz. Sevdiklerinizle yemeÄŸe çÄ±kÄ±nÄ±z. Kendinizi geliÅŸtirmeye zaman ayÄ±rÄ±nÄ±z. Öncelikle tenis toplarÄ±nÄ± kavanoza yerleÅŸtiriniz.

Öncelikleri sÄ±ralamayÄ± iyi biliniz. Gerisi hep kumdur.

Bu arada bir öÄŸrenci sormuÅŸ hocam peki o iki fincan kahve nedir?

Profesör gülerek bu soruyu bekliyordum demiÅŸ. Her zaman dostlarÄ±nÄ±zla bir fincan kahve içecek kadar zamana yer vardÄ±r.

Hayat geçiyor. Zaman geçiyor. Dödürmeye ne gücün yetiyor ne nede kudretin. Zaman en deÄŸerli ÅŸeydir. Kime hediye ettiÄŸinize dikkat ediniz. UmarÄ±m hergün kendimizi geliÅŸtirmek için bir ÅŸeyler yaparÄ±z.

Hepinize saÄŸlÄ±klar dilerim...