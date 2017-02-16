DOLDURUÅžA GELME

AkÄ±l almaz olaylar oluyor ülkemizde. Birileri ülkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmak, kaos yaratarak kendilerine çÄ±kar saÄŸlamak için elinden geleni yapÄ±yor. Zaten insanlarÄ±mÄ±z diken üstünde. Fikirlerini, endiÅŸelerini bile söyleyip yazamÄ±yor. Ä°ki kiÅŸi konuÅŸurken sürekli çevrelerini denetliyor. Acaba bizi gözetleyen birileri var mÄ± diye. Gizli saklÄ± söyleyebildikleri ise bundan sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±. YanÄ± canÄ±ndan ve malÄ±ndan endiÅŸe eder duruma gelmiÅŸ insanlarÄ±mÄ±z.

Bunlar iyiÅŸeyler deÄŸil.

Ya ben ya tufan diye tutturanlar bu ülkede sadece siz yaÅŸamÄ±yorsunuz.

BÄ±rakÄ±nÄ±z insanlar istediÄŸi gibi yaÅŸamaya çalÄ±sÄ±nlar.

EndiÅŸelerini gideren çareleri bulup hayata geçirelim.

Ä°nsanlarÄ±mzÄ±n yüreklerindeki endiÅŸeleri bertaraf etmenin yollarÄ±nÄ± arayÄ±p bulalÄ±m.

Kimsenin aÄŸzÄ±nÄ± bÄ±çak açmÄ±yor.Deyim yerindeyse diken üstünde insanlarÄ±mÄ±z. Normale dönmemiz gerekiyor en kÄ±sa zamanda.Ülkemizdeki iÅŸsizliÄŸin, yoksulluÄŸun, yolsuzluklarÄ±n, demokrasinin yerleÅŸmesi bunlarÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çaba sarfetmeliyiz. Åžu parti bu parti, ÅŸu tarikat bu tarikat , o grup bu grup deÄŸil ülkenin ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n birlik ve beraberliÄŸi için çalÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z.KÄ±rsala hatta ÅŸehirler gidip insanlarÄ±mÄ±zÄ± bir dinleme zahmetine katlanÄ±nda neler duyacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± tahmin bile edemrezsiniz. Yok yere Suriye topraklarÄ±nda ölen çocuklarÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünelim.

Hep birlikte savaÅŸlara karÅŸÄ± çÄ±kalÄ±m.

Ülkemizin üstündeki terör belasÄ±ndan nasÄ±l kurtulacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± konuÅŸalÄ±m.

EÄŸitim düzenimizdeki olumsuzluklarÄ± düzelmek için kafa yoralÄ±m.

Son günlerde ülkemizin seçkin üniversitelerindeki prof.lar, akademisyenler, doçentler bir bir alÄ±nÄ±yor görevlerinden.

Tabiki kimin suçu varsa cezasÄ±nÄ± baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± tarafÄ±ndan verilmesi tarafarÄ±yÄ±z.

Ama suçlunun yanÄ±nda suçsuzlarÄ±da yakmayalÄ±m.Çünkü bu akademisyenler öÄŸretim üyeleri kolay yetiÅŸmiyor. Onun için kolayca harcanmamalÄ±.

Ülkemizde nisan ayÄ±nda bir halk oylamasÄ± yapÄ±acak.

Bence ÅŸu parti bu parti.

Åžu kiÅŸi bu kiÅŸi deÄŸil ülkemizin ve çoÄŸulcu demeokasinin geliÅŸtirilmesi, ülkemize insanlarÄ±mza daha yaralÄ± olcak ÅŸekilde oy kullanalÄ±m.

SandÄ±ÄŸn baÅŸÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ülkemizi, yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±, geleceÄŸimizi iyice düÅŸünerek karar verelim.Ülkemizdeki gerginliÄŸin giderilmesi,halkÄ±mÄ±zÄ±n yararÄ±na ne düÅŸünüyorsak ona göre kararÄ±mÄ±zÄ± verelim.Birde hakkÄ±mÄ±zda hayÄ±rlÄ±sÄ± ne ise o olsun demeyide unutmayalÄ±m.SaÄŸlÄ±klar dilerim.

YÄ±llar önce Adalet Partili bir millet vekili DiyarbakÄ±r'da mitingte konuÅŸma yapÄ±yor.:Sevgili hemÅŸerilerim biliyorsunuz susuz köye su, binlerce elektriksiz köye elektrik getirdik.. Ele midir?Yörenin aksanÄ±nda elemidir öylemidir, DoÄŸrumudur anlamÄ±na geliyor.Halk bir aÄŸÄ±zdan eledir eledir diye coÅŸku ile baÄŸÄ±rÄ±yor.Yolu , okulu olmayan bir köy bÄ±rakmadÄ±k elemidir?Halk gene eledireledir diye baÄŸÄ±rÄ±yor.Vekil konuÅŸmasÄ±nÄ± bitirirken :Tüm hizmetlerden sonra bize yolsuzluk vardÄ±r diyorlar. Biz de yolsuzluk varmÄ±dÄ±r ?Halk yine eledir eledir diye baÄŸÄ±rÄ±yor.Ne eledir be ele deÄŸildir diye baÄŸÄ±racaksÄ±nÄ±z diyerek kürsüden iniyorvekil.Bir zamanlardaki halka, birde ÅŸuanki halka bir bakÄ±nÄ±z.Bir fark varmÄ±?