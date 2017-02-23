NE YAPMALIYIZ

Bir ÅŸeyler oldu son yÄ±llarda insanlarÄ±mÄ±za. Kendi tarafÄ±ndan, görüÅŸlerine uymayan diÄŸer insanlarÄ±n sanki yok edilmesini ister duruma geldi. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z ölümle tehdit ediliyor. Ä°ÅŸyerleri, sanat merkezleri, hatta evleri kundaklanÄ±p yakÄ±lÄ±p yÄ±klÄ±yor. O kadar ki sokakta insanlara soruluyor. Uzaya köprü yapacaÄŸÄ±z ne dersiniz diye. Çok iyi olur . Bizim cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ne derse olur. YapÄ±lanlara karÅŸÄ± deÄŸiliz diyorlar.
Peki uzaya yapÄ±lacak köprünün boyu kaç metre olacak ?
10 ya da 20 metre falan diyorlar.
GeldiÄŸimiz nokta budur iÅŸte.
Sadece eÄŸitim ve doÄŸrularÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p bulma sorunumuz yok. Ä°nançlarÄ±mÄ±zda öyle. Dinimizin emirlerini, kitabÄ±mÄ±zÄ±n söylediklerini deÄŸil birilerinin kendi kafasÄ±na göre söylediklerini din olarak önümüze koyuyorlar da ona yanÄ±yorum.
Bizim durumumuzu uluslararasÄ± bir dergide yazan bir bilim adamÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ. Kura'nÄ±n ortaya koyduÄŸu deÄŸerlere uygun yaÅŸayan ülkelerin baÅŸÄ±nda Ä°rlanda, danimarka ve Lüksemburg geliyormuÅŸ.
Türkiye 72.
Sudi Arabistan 91.
Ä°ran 139.
Pakistan ise 145. ci sÄ±rada yer alÄ±yormuÅŸ.
Derginin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±na göre 208 ülke arasÄ±nda yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± kuran ve islam anlayÄ±ÅŸÄ±na uygun olduÄŸu belirtilen ilk 30 ülke arasÄ±nda müslüman bir ülke yer almÄ±yomuÅŸ.
Durum bu .
Ne kadar gerçektir bilemem ama bu bir araÅŸtÄ±rma, incelemedir.
Bize düÅŸen bu durumu tersine çevirmek için çaba harcamak.
Dinimizi, kitabÄ±mÄ±zÄ± incelemek, içindekileri okuyup anlamk ve kitabÄ±mÄ±zÄ±n söylediklerine harfiyen uyarak dinimizi yaÅŸamak olmalÄ±dÄ±r diye düÅŸünüyorum.
ArtÄ±k yÄ±llardÄ±r bizlere söylenen doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ bilgileri sorgulamalÄ±yÄ±z.
KitabÄ±mÄ±zÄ± okuyup anlamalÄ±yÄ±z.
Peki neler yapmalÄ±yz?
Bilim, düÅŸünce ve sanat insanlarÄ±mÄ±z doÄŸrularÄ± söylemekten kaçÄ±nmamalÄ±dÄ±r.
Bildiklerini sonuna kadar savunabilmelidir.
Hakim, savcÄ± ve avukatlarÄ±mÄ±z siyasete entegre olmadan sadece adalet üzerine kararlarÄ±nÄ± vermelidirler.
Okumak ve öÄŸrenmeyi bir ibadet haline getirmeliyiz.
Birbirimizin yaÅŸam tercihlerini sorgulamak yerine ÅŸekilci anlayÄ±ÅŸÄ±n yerini ahlak ve bilgi temeline oturtmalÄ±yÄ±z.
FarklÄ± yaÅŸam ve giyinme tercihlerini insanlarÄ±mÄ±zÄ± öteki ilan etmeden birlik içinde yaÅŸamayÄ± baÅŸarmalÄ±yÄ±z.
Böylece bilimden uzak kiÅŸilerin söylemlerinin yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± görerek yaÅŸama alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± edinebiliriz.
EÄŸer bir ülkede adaletsizlik, eÅŸitsizlik, yasalaar önünde eÅŸitsizlik varsa.
Kimileri fakirlik yoksulluk içinde yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken diger bir kesim lüks içinde yaÅŸÄ±yorsa orada kargaÅŸa, güvensizlik eksik olmaz.
Hepinize saygÄ± ve saÄŸlÄ±klar dilerim.