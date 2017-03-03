Ã‡ARE KENDÄ° ELÄ°MÄ°ZDE

Adam doktora gidip, son zamanlarda gözlerim dÄ±ÅŸarÄ±ya doÄŸru fÄ±rlar gibi oluyor. KulaklarÄ±m da uÄŸulduyor bana bir çare der. Doktor adamÄ± iyice muayene eder. Bademciklerinizin alÄ±nmasÄ± gerekiyor der. Adam bademciklerini aldÄ±rÄ±r ama iyileÅŸemez. BaÅŸka bir doktora gider. Doktor adama diÅŸlerinizi çektirin der. AdamcaÄŸÄ±z diÅŸlerini çektirir ama genede iyileÅŸemez ve adam üçüncü bir doktora gider. Doktor iyice muayene ettikten sonra: "Maalesef 6 aylÄ±k ömrünüz kalmÄ±ÅŸ!" deyince adamcaÄŸÄ±z periÅŸan olur. Madem 6 aylÄ±k ömrüm kaldÄ±, o zaman çok iyi yaÅŸamalÄ±yÄ±m der ve lüks bir araba alÄ±r. ÜniformalÄ± bir de ÅŸöför tutar. En lüks terziye on ayrÄ± elbise diktirir. Yeni gömlekler sipariÅŸ eder. Gömlekçi; "Kol 18, yaka 40" diye ölçü alÄ±rken "Yaka 38" diye düzeltir. Gömlekçi "40" diye Ä±srar edince adam; ben hep 38 giyerim der. Bunun üzerine gömlekçi "Siz bilirsiniz bayÄ±m, ben yakanÄ±zÄ± 38 yaparÄ±m ama sizi uyarÄ±yorum. 38 numara giymeya devam ederseniz gözleriniz patlar, kulaklarÄ±nÄ±z uÄŸuldar" der.

Yani ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± biliyorum, sandÄ±klarÄ±mÄ±za karar verirken iyi düÅŸünerek hareket etmeliyiz. Sonra iÅŸ iÅŸten geçtikten sonra ne diÅŸ kalÄ±r, ne bademcik...

Sadece davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸil, sözlerimiz, davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z da deÄŸiÅŸti. Sözlerin, davranÄ±ÅŸlarÄ±n, hoÅŸgörünün bir anlamÄ± kalmadÄ±. AÄŸzÄ±nÄ± açan karÅŸÄ± tarafa ÅŸerefsiz, adi, seviyesiz yani aÄŸzÄ±ma yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m kötü, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözleri hiç çekinmeden, haya etmeden birbirimize haykÄ±rÄ±yoruz. YazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±nda, haberlerde izliyoruz; silahÄ±nÄ± alan sokakta, karÅŸÄ±sÄ±ndakini öldürüp yaralÄ±yor. Son günlerde anayasal bir hak olan halk oylamasÄ±nda kendilerini istediÄŸi oyu kullanmayacak olan yurttaÅŸlara kendi yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±klarÄ±n görüyor duyuyoruz. Adaletle, hukukla, oynamaya kadar uzanan deÄŸiÅŸik siyasi ödüllerle halk oylamasÄ±na desteK arayan iktidar kesimi demokrasiyi bile iyice bir çuvala koyarak kaldÄ±rmak istemektedir. Onuru, hukuka saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸamsal önemi gözardÄ± edildikçe karanlÄ±k iyice koyulaÅŸÄ±r. Halk oyunu amaçlarÄ±na uygun sonuçlandÄ±rmak için her ÅŸeyi yapacak kuÅŸkusu veren iktidarÄ±n demokrasi kÄ±yÄ±mÄ± kendi sonunu getirecektir. Bunun önlenmesi için hepimiz ülkemizin aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, bölünmez bütünlüÄŸü, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve özgürlüÄŸümüz için kendimizi onurlandÄ±racak bir çabayÄ± göstermeliyiz.

Bence, benim gibi düÅŸünenler de herhangi bir parti yandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± gözetmeden, herhangi bir kiÅŸiyi hedef almadan kendi geleceÄŸimiz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini, ülkemizin geleceÄŸini iyice düÅŸünerek kararÄ±mÄ±zÄ± vermeli. Bu bizim kendi kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸimiz bir halk oylamasÄ±dÄ±r. YandaÅŸlÄ±k, parti, kiÅŸi deÄŸil gerçekten ülkemizin bölünmesini önlemek içinde karar vereceÄŸiz. Åžimdiden hepimize hayÄ±rlÄ± olsun diyorum.

SaÄŸlÄ±klar ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum.

SagÄ±larÄ±mla.