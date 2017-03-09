MENEKÅžELER

Dünya gene dönüyor. Ä°nsanlar gene kendi aralarÄ±nda kavga ediyor ama kuÅŸlar da uçuyor yani. Allah sonumuzu hayÄ±r atsin. Bir an önce normal yaÅŸantÄ±mÄ±za, kimsenin incinmediÄŸi, aç kalmadÄŸÄ± yaÅŸama dönelim.

Bahar geldi. MenekÅŸeler gene açtÄ± bahçelerde, kÄ±rda bayÄ±rlarda. Bu ülke bizim arkadaÅŸlar, dost düÅŸman kim varsa bunu böyle bilsin. Bahçeye gittik geçen gün. O soÄŸukta, rüzgara aldÄ±rmadan menekÅŸeler boyunlarÄ± eÄŸik ama tüm güzellilklerini sergiliyerek karÅŸÄ±adÄ± bizi. Bu kadar güzel olur renkler arkadaÅŸlar bu kadar güzel olur çiçeklerin duruÅŸu. Hiç de hallerinden ÅŸikayetci deÄŸiller. Orada çalÄ± çÄ±rpÄ± arasÄ±nda, yaprak kurularÄ±nÄ±n arasÄ±nda, derelerde, bahçelerde açÄ±vermiÅŸler bir görseniz güzelliklerini. Bu karamsarlÄ±kta bu can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± içinde varlÄ±kta, yoklukta onlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bizlere anlatÄ±yorlar hem de hiç üÅŸenmeden, ayrÄ±m yapmadan.

Benim de menekÅŸelerim var bahçemde olduÄŸu gibi hem de dört tane. Onlarla yani torunlarÄ±mla cumartesi günleri konuÅŸabiliyoruz. Hani derler ya iple çekiyorum o günleri. Gördükten sonra onlarÄ± ve büyüyüp serpildiklerini, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±, hele kendi aralarÄ±ndaki çekiÅŸmelerini dünyam aydÄ±nlanÄ±yor iÅŸte. Onlar okula ve çeÅŸitli kurslara gidiyorlar. Sadece okumuyorlar. sadece öÄŸrenim görmüyorlar. AynÄ± zamanda müzik eÄŸitimi, gitar çalma, bateri çalma. Piyano çalma. Bale kurslarÄ±na giderek eÄŸitiliyorlar. Yani sadece okumuyorlar eÄŸitimin gereklerini yerine getirmeye çelÄ±ÅŸÄ±yorlar. Allah onlara zihin açÄ±klÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve baÅŸarÄ±lar versin. Yani dünyayÄ± avuçluyorlar bu yaÅŸta.

Diger torunlarÄ±m; onlar daha da baÅŸarÄ±lar eÄŸitim alanÄ±nda ve de diger alanlarda. Bilgisayar kullanÄ±mÄ±, program yapma. Bilgi edinme, depolama müzik eÄŸitimi, araÅŸtÄ±rma inceleme alanlarÄ±nda hÄ±zla ilerliyorlar Allah'a ÅŸükür. Büyük torunum uluslararasÄ± bir yarÄ±ÅŸmada yüz üstünden yüz almÄ±ÅŸ kurduÄŸu ekiple. Gene büyük torunum fotoÄŸraf çekmede, kamera kullanmada üstün yeteneklerine bir tanesini daha eklemiÅŸ durumda. Åžimdi bunlar da benim menekÅŸelerim iÅŸte. Allah onlara zihin açÄ±klÄ±ÄŸÄ± versin. BaÅŸaÄ±larÄ± devam etsim. SaÄŸlÄ±klar içinde büyüsünler.

MenekÅŸeler deyince onlar aklÄ±ma gelir. Hepsinin ayrÄ± kokularÄ±, sevgileri vardÄ±r içimde. Hani derler ya torun sevgisi baÅŸka oluyor diye. Gerçekten de öyle. Yani onlar için gerektiÄŸinde canÄ±mÄ± bile veririm. Bu kadar iÅŸte.

MenekÅŸelerle konuÅŸurken bunlar geldi aklÄ±ma. Onlar da benim menekÅŸelerim. Bahçemizdeki menekÅŸelerde mor, mor açÄ±p kendilerini sevdiriyorlar. Onlara ve diger çiçeklere gözümüz gibi bakÄ±yoruz. Bu kadar can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n içinde, yürek yangÄ±nlarÄ±nÄ±n içinde ülkemiz ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n çektiklerini, kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olumsuzluklarÄ± görünce bu menekÅŸeler biraz teselli ediyor insanÄ±. Yoksa çatlayacaÄŸÄ±z. Herkese saldÄ±rÄ±yoruz. Herkeslerle kavga ediyoruz. Kendi insanlarÄ±mÄ±zÄ± bile böldük. Sonumuz nereye varacak bilemiyorum.