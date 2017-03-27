SAÄžLIÄžINIZI Ä°HMAL ETMEYÄ°N

Bize birÅŸey olmaz demeyin. Allah sizi korur ama sizin de gereken tedbirleri almanÄ±z gerekiyor. Yani eÅŸeÄŸinizi saÄŸlam kazÄ±ÄŸa baÄŸladÄ±ktan sonra Allah'a havale ediniz. Sonra eÅŸekten de olursunuz. AdamÄ±n biri Ä°stanbul'a gider eÅŸeÄŸine heybe asarak. Yolu limana düÅŸer. EÅŸeÄŸini bir geminin uygun bir yerine baÄŸlar, çarÅŸÄ±daki iÅŸini görmeye gider. Bir zaman sonra geri döndüÄŸünde eÅŸeÄŸini yerinde bulamaz. Orada bulunan birkaç kiÅŸiye sorar ama onlar da görmedik derler. Bir kenara oturup kara kara düÅŸünürken yanÄ±na birisi gelir. Ona neden böyle düÅŸündüÄŸünü sorar, oda olanlarÄ± anlatÄ±r. Adam da o gemi gitti, senin eÅŸeÄŸi de denize sürükledi der. Onun için eÅŸeÄŸimizi emin bir yere baÄŸlamamÄ±z gerekiyor. Emin eller derken de saÄŸlÄ±klÄ± düÅŸünme, düÅŸünerek karar verme gibi daha sonra ah vah demeyeceÄŸimiz durumlarada düÅŸmemek için tedbiri elden bÄ±rakmamalÄ±yÄ±z. Hani derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. GeleceÄŸimizi bir ele deÄŸil elele vererek ellerimizi, gönüllerimizi birleÅŸtirerek karar vermemiz gerekiyor.Sonra evdeki eÅŸeÄŸide yitiririz.

Aile terbiyesi, kiÅŸnin yapÄ±sÄ±, eÄŸitim ve görgü ile oluÅŸan birikim insani kimliÄŸimizi belirtir. KonuÅŸma ise aklÄ±n, bilginin, ruhun sesini yansÄ±tÄ±r. Yalan, dolanla sömürü içinde olanlarÄ±n ise insanlÄ±k düzeyleri bozuk olur. Hele yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde her ÅŸey tehlike altÄ±ndadÄ±r. Sözde devletim diye kasÄ±nanlarÄ±n yargÄ± baÄŸÄ±mlÄ±ÄŸÄ± yoksa içte baÄŸÄ±mlÄ±, dÄ±ÅŸta ise sözde devlettir. Ä°nsanlar da tÄ±pkÄ± böyledir. BunlarÄ±n olmamasÄ± için devlet görevlerinde bulunanlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± kiÅŸisellikten, partizanlÄ±ktan, senli benlilikten, laubalilikten, abartÄ±dan, yalan dolandan arÄ±nmÄ±ÅŸ olmalarÄ± gerekir. Devletin bu tür görevlilerinin büyüklerle, gençlerle, çocuklarla konuÅŸmalarÄ±, kadÄ±nlara verdiÄŸi deÄŸer, özellikle bilime, ilme verdiÄŸi deÄŸer toplumun beklentilerine verdiÄŸi deÄŸerlere orantÄ±lÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte bu gibi devlet görevlerinde bulunanlarÄ±n bilime, sanata, spora verdiÄŸi degerler, bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ± insanca saygÄ±larÄ± yüreklerimizdeki saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± pekiÅŸtirecektir. BunlarÄ±n olmasÄ± içinde devletin iyi yönetilmesi gerekir. Ä°yi yönetilen üniversite, iyi yönetilen gazete, iyi yönetilen holding, banka. BunlarÄ±n hepsini incelediÄŸimiz zaman hepsinin zirvesinde gençlere verilen önemi görürüz. Memlekette gurur duyduÄŸumuz kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± vicdanÄ± hür, fikri hür ve hür ana babalarÄ±n, özgür ve baÅŸarÄ±lÄ± kÄ±zlarÄ±dÄ±r. Onun için ne yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, nereye gittiÄŸimizi, geçmiÅŸimizi en önemlisi de geleceÄŸimizi kimlere teslim edeceÄŸimize karar verirken iyi düÅŸünmmemiz gerekiyor. Sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da, benliÄŸimizi, geçmiÅŸimizi, geleceÄŸimizi de yetiÅŸtirebiliriz. Hepinize saÄŸlÄ±klar dilerim.