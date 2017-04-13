ARAŞTIR SORGULA

İki gün sonra yapılacak olan halk oylamasına kadar ülkemiz ve insanlarımızın daha dikkatli, tahriklere kapılmadan, sabırla hareket etmesi gerekiyor. Yani hoş görülü olmak çokmu zor? İlla benim dediğim olacak diye birşey olmamalı değil mi? Senden, sizden başka insanlarında düşünceleri, söyleyecekleri, yazacakları hatta okuyacakları vardır. Dinimizde, peygamberimiz bile istişare diye bir kuralla ülkeyi yönetmiş. Dinimiz yaymada, kurumsallaşmasında bize devamlı ön ayak, önder olmuştur. Bizler onun yolundan, davranışlarından, sözlerinden örnek alarak hareket etmeliyiz aslında. Ama gel gör ki insanlarımız buna bile farklı bakar oldular. İnsanalr giyimleri ve davranışlarıyla digerlerini örnek olmalıdırlar .Gençlerimize, çocuklarımıza uygar ülkelerin giyinişlerine uygun hareket etmenin yaralarını öğretmeliyiz. Son yıllarda yolda, sokakta, otobüste, çarşıda gençlere bakıyorum bir sakal furyasıdır tutturmuş gidiyor. Neden böyle yaptıklarını sorduğumda moda, ya da herkes yapıyor diye söylüyorlar. Yani herkes yapıyor. Bu bir aldırmazlık, sorumsuzluk örneğidir. Ama çağdaşlık, uygarlık diye bir kuralda var. Düzgün giyinmeyi, günlük yada iki üç günde bir sakal traşı olmayı unuttu bilhassa gençlerimiz. Dini inancı diye yapan olsa hoş göreceğim. Ama bu kişilerin çoğu yaşamları boyunca namaz, oruç gibi ibadetlerinin adını bile duymak istemiyorlar. Yani bir başı bozukluk aldı gidiyor. Bilhassa bizim toplumda bozulmalar giderek artıyor. Kendi yandaşı saydığı insanlardan değilse kişiler umurlarında bile değil. Ölmüş, kalmış hiç önemli değil onlar için. Bunda bence eğitimdeki aksamaların, yozlaşmaların payı büyük. Bazen öğrenciler ödev ya da bilemedikleri konular hakkında danışmaya, ödevlerini yaptırmaya gelyorlar. Gördüklerim karşısında şaşıp kalıyorum. Çocuklar bitişik yazı yazacağız diye defterleri, kitapları karalamaktan başka birşey yapmıyorlar. Doğru dürüst sayı saymayı, okumayı bile bilmiyorlar yada eksileri, hataları oldukca fazla.Hele defterlerindeki yazıları bir felaket.Bununda öğretmen arkadaşlarımın üzerindeki baskılardaan, yanlış eğitim proğramlarından kaynaklandığını sanıyorum. Öğrencilere araştırma inceleme, sorgulama yerine bazı bigilerin yanlış doğru ezberletilmesinden ileri geldiğini sanıyorum.Bir ülkede eğitim ne kadar doğru düzgün çağdaş normlara göre verilirse sonuç o kadar doğru ve başarılı olur.Her yeni gelen eğitimle, müredatla oynarsa kargaşa ve başarısızlıkların artarak devem etmesine neden olur.Bu sadec bizleri değil geleceğimizi, ülkemizin bekasınıda ilgilendiren bir durumdur. Bizim hep söylemeye yazmaya çalıştığım gibi ayrıştırmaya değil birleşmeye, yardımlaşmaya, bütünlüğe ihtiyacımız vardır.

Kulaktan dolma değil olayların, olguların oluşumunu inceleyerek, araştırıp sorarak irdeledikten sonra karar verecek nesillere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Hepinize sağlıklar dilerim.