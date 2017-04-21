GÜVENİRLİĞİMİZİ SAĞLAYALIM

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Atalarımız der ki: Ateş olmayan yerde duman tütmez. Bizlerde geçen seçimlerde yapılan kedilerin trafolara girdiğ için elektrikler kesildi söylemlerini unutmadık. Bu seçimde bari tarafsız, doğru dürüst seçim yapılsın da ortalıkatki şaibe iddalari ortadan kalksın diye umut ederek sandık başına gidip oylarımızı kullandık. Ama birileri yine yapacağını yaptı. Ortalıkta sahtelikler, yapılan hileler dolaşmaya başladı.

Açık açık mühürsüz oy pusulalarına mühür basıldı. Bir yerde kullanılan oylar başka bir yerden çıktı. Daha niceleri de var. Peki neden oluyor bunlar? Bir kere yöneticilerimizin davranışları, eylemleri, söylemleri, taraf tutmaları buna sebep oluyor kardeşim. Sandıklarda yemin ederek görev alan arkadaşlar bu yeminlerine sadık kalmıyorlar mı? Bunun dünya ve ahiretteki cezalarını misliyle ödeyeceklerini tahmin edemiyorlar mı? Dini inanca gelince mangalda kül bırakmayanlar, sadece kendilerine müslüman olanlar bunun bedelini ahirette ödeyeceklerini bilmiyorlar mı?Neden yanlış ve hatalara göz yumuyor, seslerini dahi çıkarmıyorlar? Bu güzel ülkemizde insanlarımızı sen ben diye ayrıma tabi tutarak ötekileştirerek nereye varacağımızı bilmiyorlar mı? Benden sonrası tufan demek dinimizde ve insanlıkta var mı? Sadece ben ben yine de ben demekle nereye varacağız? İşte son yapılan halk oylamasında yine şaibeler aldı başını gidiyor. Hem de kanıtlarıyla.

Sandık başında mühürsüz oy pusulalarının sonradan mühürlenmesi görüntülerini izledik. Hala açılmayan sandıklar olduğu halde sonuçların önceden açıklandığını gördük. Bir ya da birkaç sandıktan çıkan oyların tek bir kişinin imzasıyla kullanıldığı iddialarını görüp izledik. Artık mızrak çuvla sığmıyor arkadaşlar. Bu kadar yapılan iddialara karşın YSK sonuçların geçerliliğini ilan etti ve bir sürü iddia ve görüntüleri yok saydı. Geçen seçimlerin birisinde bir tek oy mühürsüz olduğu için seçim yenilenmişti. Ama bu gün binlerce oy mühürsüz olduğu halde geçerli sayıldı. Bu ikircikli davranış halkın gözüne kurumlarımızın güvenirliliğine gölge düşürüyor. Bir tarafta kazandık diye sevinenler, diger tarafta yapılanların yasalara aykırı, seçimin güvenirliliğine gölge düşürdüğünü savunuyor. Bir an önce bu şaibeler incelenerek ortadan kaldırılması gerekmiyor mu? Dünyamız sadece bizden ibaret değil. Başka ülkelerde yaşayan, demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların hüküm sürdüğü ülkeler de var. Adaletin tescil edildiğ ama bizim insanlarımızın beğenmediği ülkelerde var. Dünyadan kendimizi soyutlayamayız. Yalnız yaşayamayız. Hatalarımızdan arınmalı ve orta yolu bulmalıyız.