UÇTU UÇTU KUŞ UÇTU

Son halk oylaması sırasında yapılan yandaş dedikleri ve bu halk oylamasını savunnalar eğer evet çıkarsa ülkemiz rahatlayacak, ekonomi uçacak, artık iki başlılık kalkacak, tek elden yürütülen ülke idaresi ile kalkınmamız füze gibi göklere yükselecek diye söylediler, yazdılar, çizdiler. Ve ilk iş kıdem tazminatı ve çalışanlarla ilgili kararlar alınmaya başladılar. Hal birileri nasıl yendik ama diye kasım kasım kasılıyorlar. Ama ülke gerçekleride göz önünde. Terörü bitireceklerdi. Halk arasında bu konularda otorite sahipleri tüm çalışanların sözleşmeli yapılacağını, kıdem tazminatlarının kaldırılacağını, emeklilerin maaşlarında kesintiye gidileceğini söylüyorlarmış. En azından bu gibi endişeleri ortadan kaldıracak adımlar atılarak insanlarımız rahatlatıllmalıdır.

Halk oylamasından sonra terör azdı. Gençlerimiz çocuklarımız yaşamının baharında şehit oluyorlar. Yine de bu başımızdaki terör belasının, yolsuzlukların, yoksulluğun ve diger olumsuzlukların ülkemizin üzerinden bir an önce giderilmesi için dualarımızla beraber elimizden geleni de yapmalıyız. Olmayacak şeyleri olacakmış gibi gösterek insanlarımızı kandırdığını sananlar bir gün bunun vebalini muhakkak çekeceklerdir. Halk dilinde olmayacak şeyleri olacakmış gibi göstermek arapcada tutku anlamına gelir. Eveleyip geelemeye gerek yok, ortam uygunsa amaçlana sonuç alınır. Siyasal ortamda aşırı tutkulu olanlar toplumun bir kesiminde alkışlanıp desteklenirken diger kesiminde eleştirilir ve kınanır. Şimdi şöyle bir geriye bakalım. Silahlı kuvvetlerimizin başına neler geldiğini hatırlayalım.Yargının asıl görevi bağımsız karar vermek değilmidir?Şimdi sadece benim gibiler değil dünya alem yargının düştüğü durumu görüp biliyor.Dinselleştirilen bie eğitim sistemi ile nereye varacağı? Hukuksuzluk, eşitsizlik, değişik baskılar tutuklamalar, geciken adalet, ayrıştırma ve karşıtlıklar. Ekonomide, turizmde, kentleşme ve ahlaktaki, siyasetteki bozulmalar artarak devam etmekte değilmi? Devlet tabiki yollar, köprüler yapacaktır.Ama aldatıcı, abartılı, dlambaçlıi ikilemli söylemler yokmu?Karşı görüştekileri karalamalar,suçlamalarla yanıltmaya çalışarak övgü ile anlatılan düzenlemeler demokrasinin, hukuk devletinin,güvenliğin, özgürlüğünadaletin, aydınlığın, laikliğin ölüm fermanı sanki. Son yılarda yapılanlar bunları gösteriyor. Keşke Toplumun tamamını bıraktık da tamamına yakınının destekleyeceği, onlarında görüşlerinin alınarak, birlik ve beraberlik içinde ülkemiz ve insanlarımız için, üretim ve gelişmeler yapılsaydı. Ama geç kalmadık bizi yönetenlerde bu durumları göreartıkayrımcılığın, ötekileştirmelerin farkına vararak tüm ülke insanlarımızı kucaklayarak yapılacakları birlikte göğüslesek. Ama durum hiç de öyle görünmüyor. Ama inşallah ben ve benim gibi düşünenler yanılır. Yine de olumlu düşünelim. Sağlıklar dilerim hepinize.