AĞZINI TOPLA

Son günlerde değerlerimize saldırılar artarak devam etmekte. Bunlar hangi akla hizmet ederler bilemiyorum. İsimlerinin başına birde prof. takmışlar. Allahın kara cahilleri. Atatürk'ü ağzınıza besmele ile alınız. Onun bizlere yaptıkları karşısında saygıyla eğiliniz. Atatürk ve arkadaşları olmasaydı sizlerin soyadları ne olurdu kimbilir? Yorgo, Vasilis falan filan olurdu herhalde. Ama sizin gibiler devamlı birilerinin egemenliği altında yaşadığınız için, önder dediğiniz ne idüğü belli olmayan sakallarıyla ünlü kişilere değer vererek bilimselliği, vatanın kurtuluşunu, ülkemizden düşmanların hangi zor şartlarda atıldığı, gerçekleştirildiğini bile hesaba katmadan değerlerimize saldırıyorsunuz. Sizin atalarınızda cumhuriyetle, Atatürk'le, yapılan devrimlerle kafayı bozmuştu. Bir örnek vereyim. Kılık kıyafet devrimine karşı olan bir arkadaşınız. Kravatı beline bağlayarak meclise gelmişti. Sebebini soranlara: Neremize bağlayacağımız yazılı değil diye yanıt verdi sırıtarak. Bu ve bunun gibilerden vatana ve yüce milletimize bir yarar gelmemiştir bu güne kadar. Özgürlüklere, kadınların haklarına, eşitliklere, yasalara karşı gelmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Kılıf olarak da yüce dinimizi alet etmişlerdir kendilerine. Bunların bir tanesi Mekke'de Hac'da Viagra'dan ölmüştür. Demek istediğim bunları galeye almamak gerekiyor ama sinek mide bulandırıyor işte. Müslümanlığın ilk şartı temizliktir. Yalan söylememektir. İftira atmamaktır. Hele ölenin ardından kötü söylemek en büyük günahlardandır. Hırsızlık yapmamaktır. Zina yapmamaktır. Birilerini kendi çıkarları için kötülememektir. Ama bunları kime söyleyeceğiz. Çünkü kendilerinden başka doğru, müslüman tanımazlar ki. Bu yaptıklarının cezasını yarın çekmeyecekler mi acaba?

Haa omu? Onlar dinsizdir. Onlar komünisttir. onlar Hristiyan'dır. Onlar Alevi'dir diye diger insanları devamlı kötülemiştir, karalamışlardır. Ama tüm insanlar Allah'ın kulları değil midir? Bizim dinimizde kendisini müslüman olarak gören insandan kötülük gelmez. Karşılıklı selam alıp veren insanlardan birbirlerine kötülük gelmez. Ama gel de bunlara anlat. Bu tür ayrışmaların, ötekileşmelerin kimseye yararı yoktur, olamaz da.Bunları önlemenin yolu doğru ve bilime fene dayalı eğitim vermekten geçer. Dinimizi bile doğru öğrenmekten, araştırıp inceleyerek öğrenmekten geçer. Yoksa falan hoca şöyle dedi. Filan hoca böyle dedi gibi inanışlar hem kendimize hemde kutsallarımıza zara vermiş ve vermeye devam etmektedir. Dinimizi öğrensin diye gönderdiğimiz çocuklarımıza neler öğretildiğini son yıllarda iyice gördük. Milletimizin birlik veberaberliği için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için doğru bilgileri yansız bir şekilde, doğru kaynaklardan öğrenip öğretmelliyiz. Çağdaşlığın da dindarlığın da, bilimselliğin de yolu budur. Hepinize sağlıklar dilerim.